Çekya-İspanya UEFA Uluslar Ligi A maçı öncesi

UEFA Nations League A - Hafta 5 12 Kas 2026 - 14:45 epet Arena

İspanya, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup maçlarının sondan bir önceki turunda 12 Kasım Perşembe günü Epet Arena'da Çekya ile karşılaşmak üzere Prag'a gidiyor. Dünya Kupası'nın son şampiyonu, grup lideri olarak ve çeyrek finale yükselmeyi garantilemiş şekilde bu maça çıkacak. Çekya ise henüz puan alamadan son sırada yer alıyor.

Çekya elenmenin eşiğinde

Uluslar Ligi'nde zorlu bir dönem geçiren Çekya, ilk dört maçının tamamını kaybetti. Tüm kulvarlardaki son beş sonucu da iç açıcı değil: İngiltere'ye karşı 3-0'lık yenilgi ve aynı grup aşamasında İspanya'ya karşı alınan 3-1'lik mağlubiyet dâhil üst üste beş yenilgi.

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Dünya şampiyonu İspanya hız kesmiyor

İspanya ise durdurulamaz bir form grafiği sergiliyor. Luis de la Fuente'nin takımı, yazın Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın da aralarında bulunduğu son beş maçının tamamını kazandı. Arsenal'de birden fazla mevkide oynayabilen Mikel Merino, İspanya formasıyla çıktığı son iki maçta üç gol attı. Bu gollerin ikisini, son maçta Hırvatistan karşısında oyuna sonradan girerek takımına galibiyeti getirdiği karşılaşmada kaydetti.

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Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Ev sahibi ekipte Robin Hranáč, Pavel Šulc, Ondřej Lingr, Ondřej Kričfaluši, Michal Sácek ve Adam Karabec sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Michal Sadilek ise cezalı.

Lamine Yamal ve Mikel Oyarzabal, Prag deplasmanında forma giyemeyecek. Her iki oyuncunun da pazar günü İspanya'nın başkentinde İngiltere'ye karşı oynanacak maç için kadroya katılması bekleniyor.

İspanya, son üç maçının her birinde 85. dakikadan sonra gol attı.

İspanya, normal süresi içinde oynanan son 42 maçta yenilmedi (33 galibiyet, 9 beraberlik).

Muhtemel ilk 11'ler

Çekya (4231): Kinsky; Coufal, Chaloupek, Krejci, Slama; Kral, Soucek; Cerv, Ambros, Danek; Hlozek.

İspanya (4231): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Ruiz; N Williams, Fermin, Baena; Torres.

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