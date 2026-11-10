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UEFA Nations League A
team-logoÇek Cumhuriyeti
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Çekya-İspanya UEFA Uluslar Ligi A Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Çek Cumhuriyeti - İspanya
Çek Cumhuriyeti
İspanya
UEFA Nations League A
L. Yamal
M. Merino
M. Oyarzabal

UEFA Uluslar A Ligi'ndeki Çekya-İspanya maçına kapsamlı bakış. Taktikleri, takımlardan son haberleri, form durumlarını ve daha fazlasını ele alıyoruz.

Çekya-İspanya UEFA Uluslar Ligi A maçı öncesi

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UEFA Nations League A - Hafta 5
epet Arena

İspanya, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup maçlarının sondan bir önceki turunda 12 Kasım Perşembe günü Epet Arena'da Çekya ile karşılaşmak üzere Prag'a gidiyor. Dünya Kupası'nın son şampiyonu, grup lideri olarak ve çeyrek finale yükselmeyi garantilemiş şekilde bu maça çıkacak. Çekya ise henüz puan alamadan son sırada yer alıyor.

Çekya elenmenin eşiğinde

Uluslar Ligi'nde zorlu bir dönem geçiren Çekya, ilk dört maçının tamamını kaybetti. Tüm kulvarlardaki son beş sonucu da iç açıcı değil: İngiltere'ye karşı 3-0'lık yenilgi ve aynı grup aşamasında İspanya'ya karşı alınan 3-1'lik mağlubiyet dâhil üst üste beş yenilgi.

England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images

Dünya şampiyonu İspanya hız kesmiyor

İspanya ise durdurulamaz bir form grafiği sergiliyor. Luis de la Fuente'nin takımı, yazın Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın da aralarında bulunduğu son beş maçının tamamını kazandı. Arsenal'de birden fazla mevkide oynayabilen Mikel Merino, İspanya formasıyla çıktığı son iki maçta üç gol attı. Bu gollerin ikisini, son maçta Hırvatistan karşısında oyuna sonradan girerek takımına galibiyeti getirdiği karşılaşmada kaydetti.

FBL-EUR-NATIONS-CRO-ESPGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Ev sahibi ekipte Robin Hranáč, Pavel Šulc, Ondřej Lingr, Ondřej Kričfaluši, Michal Sácek ve Adam Karabec sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Michal Sadilek ise cezalı.
  • Lamine Yamal ve Mikel Oyarzabal, Prag deplasmanında forma giyemeyecek. Her iki oyuncunun da pazar günü İspanya'nın başkentinde İngiltere'ye karşı oynanacak maç için kadroya katılması bekleniyor.
  • İspanya, son üç maçının her birinde 85. dakikadan sonra gol attı.
  • İspanya, normal süresi içinde oynanan son 42 maçta yenilmedi (33 galibiyet, 9 beraberlik).

Muhtemel ilk 11'ler

Çekya (4231): Kinsky; Coufal, Chaloupek, Krejci, Slama; Kral, Soucek; Cerv, Ambros, Danek; Hlozek.

İspanya (4231): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Ruiz; N Williams, Fermin, Baena; Torres.

Takım haberleri ve kadrolar

Çek Cumhuriyeti vs İspanya Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • S. Denia

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