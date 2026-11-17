Trablus Uluslararası Stadı'nda bugün oynanan Tunus-Libya maçında ilk yarının sonlarına doğru gergin anlar yaşandı. Hakemin ev sahibi ekip lehine verdiği penaltı kararı Tunuslu oyuncuları öfkelendirdi ve maçtan çekilme tehdidinde bulunmalarına yol açtı. Ancak oyuncular daha sonra geri adım atarak maça devam etme kararı aldı.

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Trablus Uluslararası Stadı'nda bugün oynanan Tunus-Libya maçında ilk yarının sonlarına doğru gergin anlar yaşandı. Hakemin ev sahibi ekip lehine verdiği penaltı kararı Tunuslu oyuncuları öfkelendirdi ve maçtan çekilme tehdidinde bulunmalarına yol açtı. Ancak oyuncular daha sonra geri adım atarak maça devam etme kararı aldı.

Olay, ilk yarının bitimine dakikalar kala hakemin Libya lehine tartışmalı bir penaltı vermesiyle yaşandı. Kararı kabul etmeyen Tunuslu oyuncular sert itirazlarda bulundu ve protesto amacıyla maça devam etmeme kararı aldı. Ancak ortam yatıştırıldı ve oyuncular sahaya dönerek mücadeleyi sürdürdü.

Penaltıyı 45+5. dakikada başarıyla kullanan Ezzo El-Merimi, Libya'ya beraberlik golünü getirdi. Tunus, 3. dakikada rakip savunmanın basit bir hatasından yararlanan Anis Ben Slimane'ın golüyle erken öne geçmişti.

Bu gollerle ilk yarı 1-1 sona erdi. 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde 8. Grup'un dördüncü haftasında oynanan karşılaşma, iki takım için de büyük önem taşıyor.

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İki takım maça farklı koşullarda çıktı. Tunus, üçüncü haftada Sfaks'ta oynanan maçta Libya'ya 2-0 yenilerek elemelerdeki ilk mağlubiyetini almış ve bu sonuçla durumu daha da zorlaşmıştı.

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Tunus elemelere Uganda ile 1-1 berabere kalarak başlamış, ardından Botsvana ile 2-2 berabere kalmıştı. İlk üç maçında yalnızca 2 puan toplayan Tunus, Trablus'taki karşılaşma öncesinde 8. Grup'ta son sırada bulunuyordu.

Öte yandan Libya, geçen hafta Tunus'u yenerek elemelerdeki ilk galibiyetini almanın verdiği yüksek moralle maça çıktı. Puanını 4'e yükselten Libya, 5 puanlı lider Uganda'nın ardından grupta ikinci sırada yer alırken Botsvana 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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İlk maç Libya'nın 2-0'lık galibiyetiyle sona ermişti. Ali Yusuf'un 44. dakikada penaltıdan attığı golün ardından Hamdou Elhouni 62. dakikada ikinci golü kaydetmiş, Libya Tunus topraklarında tarihi bir galibiyet alarak rakibini rövanş öncesinde büyük bir baskı altına sokmuştu.