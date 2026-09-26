Manchester City'nin mali davası, kulübün kendisine yöneltilen mali suçlamaların neredeyse tamamını ihlal etmekten suçlu bulunduğunu kaynakların açıklamasının ardından daha tehlikeli bir aşamaya girdi. Kulübün eski mali danışmanı Stefan Borson ise cezanın, Premier Lig'den küme düşme anlamına gelen "nükleer seçeneğe" kadar varabileceği uyarısında bulundu.

Premier Lig, Manchester City'yi kulübün kesintisiz başarı yaşadığı bir dönemde geniş çaplı mali ihlaller yapmakla suçladı; ardından bağımsız bir komisyon davayı ele aldı ve oturumlar 2024 yılında sona erdi.

"Daily Mail" gazetesinin kaynaklarına göre, Premier Lig kulüplerine bağımsız komisyonun kararına çoktan ulaştığı ve resmi olarak açıklanmasının beklendiği bildirildi; sonucun müsabakanın lehine olduğu düşünülüyor.

Dolaşan bilgilere göre Manchester City, Premier Lig'in mali düzenlemelerini ihlal etmekle ilgili 115 suçlamanın biri hariç neredeyse tamamından suçlu bulundu.

City'nin eski danışmanı: Her şey mümkün hale geldi

2002 ile 2007 yılları arasında Manchester City'ye mali danışmanlık yapmış olan Borson'a, "TalkSPORT" kanalı aracılığıyla, kararın ardından olası cezalardan biri olarak Premier Lig'den küme düşmenin gündemde olup olmadığı soruldu.

Borson şu yanıtı verdi: "Her şey mümkün ve şimdi kıyamet kopacak, çünkü bu iş haftalarca, haftalarca ve haftalarca sürecek."

"Daily Mail"in aktardığına göre şunları ekledi: "City'nin bu senaryonun sonuçları hakkında herhangi bir şey söylemesi ya da onları kontrol etmesi çok zor olacak; hem de kararın neler içerdiğini henüz bilmiyorken."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Neredeyse kesin ki yakında bağımsız komisyonun kararını ayrıntılarıyla göreceğiz ve bu, insanlara bu kişilere ve kulübe saldırmak için muazzam miktarda cephane verecek."

Şöyle açıkladı: "Ardından cezanın belirlenmesi sürecine gireceğiz ve bu, kapalı kapılar ardında gerçekleşecek."

Borson, durumun ciddiyetinin ayrıca Manchester City'nin dava boyunca tüm suçlamaları reddetmiş olmasında yattığını söyleyerek şunları ekledi: "Manchester City her şeyi baştan sona inkâr etti ve muhtemelen iki tarafa da 100 milyon sterlinden fazlaya mal olan bir süreç yürüttü; sonunda ise her şeyi ihlal ettiği kanıtlandı."

Açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Çok, çok ciddi bir belanın içindeler."

İtiraz bekleniyor ancak başarı şansı zayıf

Kulüp, Şubat 2023'te suçlamaların kendisine yöneltilmesinden bu yana herhangi bir ihlal yaptığını inkâr etmeye devam ederken, Manchester City'nin karara karşı bir itirazda bulunması geniş çapta bekleniyor.

Ancak Borson, kararın itiraz yoluyla bozulma şansının son derece zayıf olduğunu görüyor: "Olgulara dayalı bir itirazın başarılı olma ihtimali çok düşük."

Şunları ekledi: "City artık neredeyse her şeyden suçlu bulunduğu için, kararın kendisi kulübün davranışı, bireylerin davranışı, hareketleri ve dinleme oturumları sırasındaki tutumlarının inandırıcılığı konusunda çok sert olacak. Karar yayımlandığında saklanacak bir yer olmayacak."

Sözlerine şöyle devam etti: "Sonrasında bu sonuçların, ne tanık ifadeleri açısından ne de tüm belgelerin yeniden gözden geçirilmesi açısından davanın tamamını yeniden dinlemekten yararlanamayacak bir itiraz merciine sunulması gerektiğinde, City'nin bu olgusal sonuçları tersine çevirmesi son derece zor olacak."

City komisyonun tarafsızlığına itiraz eder mi?

Eski mali danışman, Manchester City'nin son açıklamasının, kulübün karara itiraz etmeye çalışabileceği yönteme dair işaretler taşıdığını değerlendirdi.

Şöyle dedi: "City'nin açıklamasının son paragrafında, sürecin ve komisyonun kendisinin bir şekilde taraflı olmuş olabileceğine ve kararın verilmesinin uzun sürmesine de itiraz edebileceğine dair ima ettiğini düşünüyorum."

Şunları ekledi: "İster taraflılıkla ister herhangi bir usul meselesiyle ilgili olsun, tüm bu argümanların başarılı olma ihtimali çok düşük. Olgularla ilgili sonuçların tersine çevrilmesine gelince, bunu son derece uzak bir ihtimal olarak görüyorum."

Borson analizini şu sözlerle bitirdi: "Sonuç olarak, City'nin artık cezasına katlanmak zorunda kalacağını düşünüyorum ve bu ceza sert olacak."