Ceferin ve Infantino: Futbolun zirvesi için 8 yıllık mücadele

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği "UEFA" Başkanı Aleksander Ceferin, dünya çapındaki turnuvaları özel sektör yatırımcılarına açma projesiyle ilgili olarak Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" Başkanı Gianni Infantino'nun en önemli rakibi olarak öne çıkıyor. Söz konusu proje, Dünya Kupası'nın ticari değerinden pay satışına imkân tanıyabilir.

Spor hukuku alanında kariyerine başlayan Sloven avukat Ceferin, Sloven Futbol Federasyonu başkanlığını üstlenmeden önce bu alanda çalıştı ve 2016'da, yani Infantino'nun "FIFA" başkanı olduğu yıl, "UEFA" başkanlığına yükseldi.

İki adam daha önce "UEFA" bünyesinde birlikte çalışmıştı; ancak ilişkileri, İngiliz "Daily Mail" gazetesine göre, uluslararası futbolun geleceği ve ticari yönelimi konusunda giderek bir çekişmeye dönüştü.

Ayrıca oku

"Ona neden dini hakkında soru soruyorsunuz?": Fransa'da Zidane hakkında yeni tartışma

Hoeness'ten Real Madrid söylentileriyle ilgili açıklama: Çin İmparatoru bile gelse onunla müzakere etmeyiz

Yatırımcı projesinin reddedilmesi, bu çekişmenin en son halkasını oluşturuyor. "UEFA"nın 55 federasyonu, projenin hayata geçirilmesi durumunda "FIFA" turnuvalarını boykot etme tehdidinde oybirliğiyle mutabık kaldı. Ceferin'in Avrupa futbol modelinin savunulması ve oyunun yatırımcılar için bir metaya dönüştürülmesinin reddi olarak gördüğü bir karşı duruş bu.

Bu, iki adam arasındaki ilk karşı karşıya geliş de değildi. Ceferin, "FIFA"nın 2026 Dünya Kupası'na ilişkin bazı dosyaları ele alış biçimine şiddetle karşı çıkmış, ayrıca zorunlu su molaları gibi düzenleyici değişiklikleri eleştirmiş ve Dünya Kupası'nı 64 takıma çıkarma planlarını, bu fikri "kötü" olarak nitelendirerek reddetmişti.

Anlaşmazlık, genişletilmiş formatıyla Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle de tırmandı. "UEFA", maç takviminin yoğunluğu ve oyuncuların yorgunluğu göz önüne alındığında, bu turnuvanın UEFA Şampiyonlar Ligi için bir tehdit oluşturduğunu değerlendirdi.

Ceferin, maç sayısının artmasının oyuncuların korunmasıyla çeliştiği uyarısında bulunarak şunları söyledi: "Takvim aşırı doymuş durumda. Oyuncular aşırı yükleniyor ve sakatlanıyorlar."

Ticari anlaşmazlık

İki taraf arasındaki ticari anlaşmazlık daha önceki yıllara dayanıyor; 2018'de Infantino'yu "futbolun ruhunu satmakla" suçlamış ve şöyle demişti: "Para hükmetmez. Futbol satılık değildir."

Ceferin ayrıca 2021'de, aralarında Real Madrid, Barcelona ve Manchester United'ın da bulunduğu büyük kulüplerin kuruculuğunu üstlendiği Avrupa Süper Ligi projesine karşı verilen mücadeleye öncülük etmişti. O dönem açık rekabet ve sportif başarı modelini savunmuş, projeyi "futbolseverlerin ve tüm toplumun yüzüne tükürülmüş bir tükürük" olarak nitelendirmişti.

İlişki, geçen mayıs ayındaki yıllık "FIFA" kongresi sırasında, Infantino'nun Donald Trump'a Orta Doğu'daki bir diplomatik turda eşlik etmesinin ardından iki saatten fazla geç gelmesiyle daha da gerildi.

Ceferin, ara sırasında bir dizi Avrupa federasyonu temsilcisinin çekilmesine öncülük ederek, Infantino'yu "özel siyasi çıkarları" futbolun yönetimine üstün tutmakla suçladı; "FIFA" başkanı ise bunu reddetti.

Ceferin'e yönelik suçlamalar

Ceferin, kendisini ticari ve siyasi çıkarlar karşısında futbolun bağımsızlığının bir savunucusu olarak sunsa da, kariyeri tartışmalardan azade değildi.

2017'de bir medya soruşturması, onun Sloven Futbol Federasyonu başkanlığını üstlenmek için gereken deneyim şartlarını karşılamadığını öne sürdü; bu suçlamalar, kendisinin daha sonra "UEFA" başkanlığına yükselmesine engel olmadı.

"FIFA Forward Enterprise" etrafındaki karşı karşıya gelişin tırmanmasıyla birlikte, Ceferin ile Infantino arasındaki çekişme yeni bir aşamaya girmiş görünüyor; bu kez anlaşmazlık belirli bir turnuva ya da düzenlemeyle ilgili değil, dünya futbolunun nasıl yönetileceği ve ticari değerinden yararlanma hakkının kime ait olduğu ile ilgili.