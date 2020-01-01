Cedric Kipre: N'Golo Kante beni bir ay evinde misafir etti

Wigan forması giyen Cedric Kipre, Chelsea’nin yıldızı N’Golo Kante’nin tanıdığı en mütevazı insan olduğunu söyledi.

Championship ekibi Wigan’ın formasını giyen Fransız stoper Cedric Kipre, Goal’e yaptığı açıklamada ’nin yıldızı N’Golo Kante’den övgü dolu sözlerle bahsetti.

altyapısından yetişen Kipre, Kante’nin sahada gerçek bir yıldız olmasının yanı sıra çok iyi bir insan da olduğunu söyledi.

Kante ile bir anısını da paylaşan Kipre, “Ben genç takımda oynarken bazen A takımda antrenmanlara çıkardım. O dönem hem Mahrez hem de Kante ile aramız çok iyiydi. Dairemdeki sorun nedeniyle yaklaşık bir ay Kante ile birlikte yaşadım. Beni ve kardeşimi misafir etti. Böyle bir iyiliği herkes yapmaz. Onun gibi bir insanı tanıdığım için çok mutlu ve gururluyum. Ondan daha mütevazı bir insan yok” ifadelerini kullandı.