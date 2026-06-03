Dani Ceballos, Çarşamba sabahı gizemli bir mesaj yayınladı. Real Madrid’in orta saha oyuncusu, Instagram’da “Todo es Mentira” (serbest çevirisiyle “her şey bir yalan”) adlı şarkıyla birlikte bir fotoğraf paylaştı.

Salı gecesi MARCA'dan Matteo Moretto, Ceballos'un Ajax ile sözleşme imzalamak üzere olduğu haberini ilk kez duyurdu.

Bu haber, ertesi sabah Fabrizio Romano tarafından biraz önemsizleştirildi. İtalyan gazeteci, Ajax'ın Real Madrid ile görüşmelerin son aşamasına geldiğini yazdı.

Ardından ESPN, Ajax'ın Real Madrid ile anlaşmaya varacağını bildirdi. Amsterdam ekibi, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için 6 milyon euro ödemeye hazır. Ancak kanala göre, Ceballos'un maaş taleplerinin "çok yüksek" olması nedeniyle bir anlaşma henüz çok uzak.

Saat 10:00'da Moretto tekrar haber verdi. Ajax ile Real Madrid arasında prensipte bir anlaşma olduğunu ve sadece "oyuncu ile detayların halledilmesi gerektiğini" yazdı.

Ceballos ise "her şey yalan" yazan bir fotoğraf paylaştı. Bunun transfer dedikodularıyla ilgili olup olmadığı bilinmiyor. Zira orta saha oyuncusu, geçtiğimiz haftalarda Real Madrid'deki "köstebek" olmakla da suçlanmıştı.

Kylian Mbappé'nin tutumu ve Antonio Rüdiger ile Alvaro Carreras, Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde arasındaki kavgalar hakkında hassas bilgileri dışarıya sızdıran kişinin o olduğu iddia ediliyor.