Cazirli bir yıldız alaycı bir şekilde şöyle dedi: “Messi kovulsaydı, hakem gezegenden sürülürdü!”

2026 Dünya Kupası’nın ilk turunda Cezayir’i 3-0 mağlup ettikleri gece, Arjantin kaptanı Lionel Messi’ye kırmızı kart gösterilip gösterilmemesi konusunda tartışmalar hâlâ devam ediyor.

Lionel Messi, Arjantin-Cezayir maçı sırasında Cezayirli oyuncu İssa Mandi’nin ayağına yaptığı ve “şiddetli ve pervasız” olarak nitelendirilen müdahaleyle geniş çaplı bir hakemlik tartışması başlattı. Bu pozisyon, hakemin kırmızı kart göstermemesi veya Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin devreye girmemesi nedeniyle taraftarların ve yorumcuların tepkisine neden oldu.

Bu olayla ilgili olarak, Cezayir milli takımının eski savunma oyuncusu Cemal Belamri, “Dorina Ghir” programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bence hakem Messi’ye çok fazla hoşgörü gösterdi. Şiddetli müdahalesi nedeniyle kırmızı kart görmeyi hak etmişti.”

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Belamri sözlerine şöyle devam etti: “Hakem bu kararı almaya cesaret edemedi ve olayı görmezden gelmeyi tercih etti, ancak video yardım sistemi zaten hiç devreye girmedi.”

Alaycı bir şekilde şöyle devam etti: "Messi oyundan atılsaydı, hakem gezegenden sürülürdü. Bence bu kararda mazur görülebilir, çünkü tarihin en önemli futbol yıldızlarından birinin karşısında duruyor."

Kendi milli takımı hakkında da konuşan teknik adam, “Vladimir Petković ilk on bir seçiminde hata yaptı; Mahrez’i neden baştan sahaya sürmediğini bilmiyorum” dedi.

Son olarak şunları ekledi: “Bir sonraki Ürdün maçında durumu düzeltmeli ve Mahrez’i baştan sahaya sürmeliyiz, çünkü o harika bir oyuncu ve bize büyük bir güç katacak.”