Espérance de Tunis, oyuncunun kararını netleştirip kariyerine Avrupa'da devam etmeye karar vermesinin ardından, Faslı yıldızlardan birini rotasını değiştirmeye ikna etmekte başarısız oldu.

Espérance, sol kanadını güçlendirmek için bir kanat oyuncusuyla anlaşmak istiyor. Bu nedenle Faslı yıldız Sofiane Boufal'ın hizmetlerini almaya, mali taleplerini karşılamaya ve istediği maaşı vermeye hazır olduğunu gösterdi.

Buna rağmen Radio Mars, Boufal'ın teklifi reddettiğini doğruladı ve "cazip bir teklif almasına rağmen Avrupa sahalarında kariyerine devam etmeyi tercih etti" diye ekledi.

32 yaşındaki Boufal, Fransız ekibi Le Havre ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumuna geldi. Bu takımda kısa bir tecrübe yaşadığı süre boyunca yaklaşık 35 bin euro aylık maaş, yani yıllık 420 bin euroya denk bir ücret alıyordu.

Uluslararası düzeyde Boufal, Fas Milli Takımı ile 47 maça çıktı ve bu maçlarda 8 gol kaydetti. Fas'ın 2022 Katar Dünya Kupası yarı finaline uzanan tarihi yolculuğunda öne çıkan bir rol üstlendi.

Boufal'ın çıktığı son uluslararası maç, geçen mayıs ayında Burundi'ye karşı oynanan karşılaşmaydı. 2026 Dünya Kupası'ndaki Fas kadrosuna ise dahil edilmedi.

Faslı milli oyuncunun güncel piyasa değeri yaklaşık 1,8 milyon euro. Bir sonraki rotasını belirlemeye hazırlanan oyuncu, önündeki Avrupa tekliflerini incelemeye devam ediyor.

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