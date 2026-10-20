Suudi bir kulübün fark yaratabilecek bir hücum transferi peşinde koştuğu bir dönemde, Faslı Brahim Diaz kendisini İspanya ekibi Real Madrid'deki kariyerinde bir yol ayrımında buluyor. Cazip bir mali teklif ile hâlâ kraliyet kulübünde tutunmaya çalıştığı bir fırsat arasında kalan oyuncu, bu sezonun başından beri ilk 11'deki süresinin azalmasına rağmen umudunu koruyor.

Güvenilir gazeteci " Ekrem Konur "un aktardığına göre Suudi Arabistan ekibi İttihad, oyuncunun Real Madrid'deki mevcut durumundan, yani istediği oyun süresini alamamasından faydalanarak Diaz'ı 25 milyon euro değerinde bir teklifle kadrosuna katmayı hedefliyor.

Ayrıca okuyun: Hazır olmasına ve uluslararası arenadaki parlak performansına rağmen Mourinho neden Brahim Diaz'ı dışarıda tutmakta ısrar ediyor?

Suudi teklifi kraliyet kulübü yönetimi tarafından değerlendirilecek; iki taraf arasında bir anlaşmaya varıldığına dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

Teklifin taşıdığı mali cazibeye rağmen, raporlara göre Diaz daha fazla oyun süresi aramak için ayrılmaktansa Madrid'deki yolculuğuna devam etmeyi ve ilk 11'de daha büyük bir şans elde etmek için mücadele etmeyi tercih ediyor.

Diaz'ın yaşadığı zorluk, Portekizli José Mourinho yönetiminde hücum hatlarındaki güçlü rekabetle daha da artıyor. Mourinho; aralarında Türk Arda Güler, Brezilyalı Endrick ve Fildişi Sahilli Yan Diomande'nin de bulunduğu çeşitli seçeneklere sahip.

Elindeki isimlerin çokluğuyla birlikte, sabit bir rol elde etmek Faslı yıldız için gerçek bir meydan okumaya dönüştü. Takımdaki konumunu değiştirmek için oyuncunun her oynama fırsatını değerlendirmesi gerekiyor.

Diaz, İttihad için öne çıkan bir hedef konumunda; zira kulüp, son transfer dönemlerinde gerekli takviyeyi gerçekleştirmekte başarılı olamadıktan sonra ele almaya çalıştığı dosyalardan biri olan sağ kanat mevkisini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Oyuncunun dosyası, sözleşmesinin Haziran 2027'de sona ermesinin yaklaşmasıyla ek bir önem kazanıyor. Bu durum Real Madrid yönetimini, oyuncunun geleceği ve mali değeriyle ilgili hesaplarla ve onun bedelsiz bir şekilde ayrılmasını önleme kaygısıyla karşı karşıya bırakabilir.



