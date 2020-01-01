Çaykur Rizespor'dan beş transfer birden!

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor kadrosuna kattığı beş yeni transferiyle sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Konrad Michalak’ın satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığı, Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan ve Engin Bekdemir ile 2’şer yıllık, Kemal Rüzgar ile ise 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bonservisi Rus kulübü Akhmat Grozny'de bulunan Michalak geçtiğimiz sezon kiralık olarak Ankaragücü'nde forma giymişti.

Karadeniz ekibi serbest statüdeki Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan, Engin Bekdemir ve Kemal Rüzgar için bonservis bedeli ödemeyecek.