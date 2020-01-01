Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı
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AA
Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olmuştu.
Bu mağlubiyetle 32 puanda kalan ve küme düşme hattında bulunan mavi-yeşilli takımda Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı.
Son 9 mücadelede Çaykur Rizespor'un başında bulunan Ünal Karaman, bu maçlarda 8 puan toplayabildi.
Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 33. haftasında kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.