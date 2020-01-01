Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı

Lige tutunma mücadelesi veren Karadeniz ekibinde ligin bitimine iki hafta kala Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, konuk olduğu 'ya 2-0 mağlup olmuştu.

Bu mağlubiyetle 32 puanda kalan ve küme düşme hattında bulunan mavi-yeşilli takımda Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı.

Son 9 mücadelede Çaykur Rizespor'un başında bulunan Ünal Karaman, bu maçlarda 8 puan toplayabildi.

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Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 33. haftasında kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren BtcTurk ile karşılaşacak.