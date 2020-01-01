Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi

İsmail Kartal, Trabzonspor karşısında alınan 5-2'lik yenilgi sonrasında görevinden istifa etti.

Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmalarında 'a deplasmanda 5-2'lik skorla boyun eğen Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İsmail Kartal görevinden istifa etti.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili hocamız Rize'nin çocuğu İsmail Kartal istifasını bildirdi. Beraber olduğumuz süre içerisinde sorunsuz, birlik ve beraberlik içinde bir dönem geçirdik. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal yönetiminde bu sezon çıktığı 23 lig maçında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 13 yenilgi almıştı.