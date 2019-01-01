Çaykur Rizespor, Robinho'nun peşinde

Çaykur Rizespor’un Başakşehir’de ilk 11’e girmekte zorlanan Robinho’yu istediği öne sürüldü.

Geride kalan 11 haftada inişli çıkışlı bir performans sergileyip 14 puan toplayabilen Çaykur Rizespor devre arasında önemli bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

Fanatik’in haberine göre Karadeniz ekibi, ’de Crivelli transferinin ardından ikinci tercih durumuna düşen Robinho’yu devre arasında transfer etmeyi planlıyor.

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Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robinho konusunda İstanbul ekibinin yüksek bir rakam talep etmediği kaydedildi.

Takım maliyetini aşağı çekmeye çalışan Başakşehir’in de Robinho’nun ayrılığına sıcak baktığı iddia edildi.

Bu sezon 4’ü ilk 11 olmak üzere toplamda 8 maçta forma giyen 35 yaşındaki Brezilyalı, skor katkısı yapamadı.