Cavani'nin annesinden transfer açıklaması

Paris Saint-Germain'in Uruguaylı futbolcusu Edinson Cavani'nin annesi, oğlunun geleceği hakkında konuştu.

'den ayrılması gündemde olan Edinson Cavani'nin geleceği ile ilgili annesinden açıklama geldi.

AS gazetesine konuşan Berta Gomez, PSG yönetimini iyi bir tavır sergilemediği konusunda eleştirirken şunları ifade etti:

"Oğlum ile görüşüyor. PSG yönetimi, Atletico'dan gelen 3 teklifi de reddetti ama oğlum gitmek istiyor. İki kulübün anlaşmaya varması içi bekilyoruz."

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"Durumlar karışık ancak oğlum Atletico'ya gitmek istiyor. Şimdi olmasa bile yazın gitmeyi planlıyor. Yıllardır bu transferin olmasını istiyoruz fakat bu benim oğluma değil PSG ve Atletico'ya bağlı bir durum."

PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki golcü futbolcunun çok az süre aldığını belirten anne Berta, "PSG, oğlumun 7 yıldır takıma kattığı şeylere rağmen ona karşı iyi bir tavır sergilemiyor. Eğer onu oynatmayacaksanız, Atletico Madrid gibi golcüye ihtiyacı olan başka bir takıma gitmesine izin verin" şeklinde serzenişte bulundu.