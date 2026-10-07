İngiltere Futbol Federasyonu (FA), kararı çarşamba günü açıkladı. Böylece Eckert’in İngiltere Championship ekibiyle olan görevi etkilenmedi, Saints’in kulübesinde yer almaya devam edebilecek.

33 yaşındaki çalıştırıcının, ilkbaharda rakip takımların antrenmanlarını gözetlemek için “ayrıntılı şekilde hazırlanmış ve hedefe yönelik bir plan”ın başını çektiği, English Football League’in (EFL) bağımsız bir komisyonu tarafından tespit edildi. Buna göre Middlesbrough, Oxford United ve Ipswich Town bundan etkilendi. Southampton suçlamaları kabul etmişti.

Casusluk skandalı özellikle mayıs ayında pahalıya patladı: Middlesbrough’ya karşı yarı final galibiyetinin ardından Southampton, Premier League’e yükselme için oynanan Championship play-off’larından çıkarıldı, mağlup rakibi onun yerine geçti. Ayrıca Saints’in bu sezon için dört puanı silindi. Ceza olmasaydı Southampton şu anda 13. sıra yerine bir play-off basamağında yer alacaktı.

Eckert’in FA önündeki savunması ise oldukça ilginçti: Eski RB Leipzig altyapı antrenörü, yaz aylarındaki ifadesinde İngiltere’de rakip takımları gözetlemenin kurallara aykırı olduğunu bilmediğini söyledi. Avrupa futbolunda bu uygulamanın oldukça yaygın olduğunu belirtti. Eckert daha haziran ayında kamuoyu önünde özür dilemişti, son olarak yeniden “af” diledi.

Gelecek maçlar SOU Championship 07:00 POR

Alman teknik adama destek kulüp sahibi Dragan Solak’tan geldi. Sırp medya patronu, kararın ardından Eckert’in “kötü kararlar vermiş iyi bir insan” olduğunu söyledi. Ayrıca Eckert’in “Avrupa’nın en heyecan verici genç teknik adamlarından biri” olduğuna kesin olarak inandığını ifade etti; her ne kadar kulübü “200 milyon sterlinlik bir fırsattan” mahrum bırakmış olsa da.