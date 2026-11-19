Manchester United taraftarları, Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun ilk mesaisine alışılmadık bir pencereden bakma fırsatı buldu. Bir drone operatörü, Pochettino'nun takımla yaptığı ilk antrenmanın bazı bölümlerini görüntüleyerek 12 dakikalık bir videoyu "YouTube"da yayımladı.

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Yaşanan olay, antrenmanların gizliliği ve maçlar öncesinde teknik ve taktik bilgilerin sızdırılma ihtimaline ilişkin soru işaretlerine yol açtı.

Pochettino, ABD Milli Takımı'ndaki görevini tamamlamasının ardından Manchester United teknik direktörü olarak resmen işbaşı yapmak üzere dün, 18 Kasım Çarşamba günü Carrington antrenman tesisine geldi. Arjantinli çalıştırıcı, ABD'yi CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalinde Haiti'ye karşı oynanan son iki maçta yönetmişti.

Kulüp, Pochettino'nun atandığını 13 Kasım'da duyurmuş ve görevi aynı ayın 18'inden itibaren devralacağını açıklamıştı.

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Görüntüler, taraftarlara antrenmanın bir bölümünü izleme imkânı sundu. Videoda Pochettino ve oyuncuların üç gruba ayrıldığı görülürken drone, sahnelere farklı açı ve mesafelerden yaklaşarak sahada yapılan çalışmaların net biçimde izlenmesini sağladı.

İngiliz yayın kuruluşu "BBC"nin internet sitesinin aktardığına göre drone operatörü videoyu "YouTube"da yayımladı ve takipçilerin çekimin yasallığına dair sorularına yanıt olarak açıklamalar ekledi. Operatör, Carrington tesisinin çevresindeki hava sahasının kısıtlı olmadığını ve Birleşik Krallık'ta drone kullanımını düzenleyen kurallara uyduğunu vurguladı.

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Drone operatörü, videonun yüklendiği kanalda paylaştığı açıklamada şunları söyledi: "Bunun yasal olup olmadığını soranlar için söyleyeyim, hava sahası kısıtlı değil, yani herkes üzerinde uçuş yapabilir."

Operatör şöyle devam etti: "Drone, uçuş boyunca sürekli doğrudan görüş mesafesinde kaldı ve kimsenin üzerinden, hatta yakınından bile geçmedi. Bu nedenle uçuş, İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi'nin drone kullanımını düzenleyen kurallarına göre tamamen yasaldı."

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Operatör ayrıca şunları ekledi: "Drone gerekli tanımlama işaretlerini taşıyor. Gerekli tüm lisanslara ve mali sorumluluk sigortasına sahibim."

Açıklamasını şöyle sürdürdü: "Takım haberlerinin ya da taktiklerin sızdırılması meselesine gelince, çekim teknik direktörün ilk antrenmanının başlamasından yarım saat sonra yapıldı. Ayrıca bölgede çok sayıda medya kuruluşu bulunuyordu, dolayısıyla antrenmandan yayımlanacak tek görüntüler kesinlikle bunlar olmayacak."

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Çekimler yalnızca drone ile sınırlı kalmadı. Manchester United'ın resmi medya kanalı da kulübün takım antrenmanları ve kulis görüntüleriyle ilgili yayımladığı olağan içerikler kapsamında antrenmanı kayda almak için oradaydı.

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi'nin yönergeleri, insanların evlerinin içi ya da bahçeleri gibi makul bir mahremiyet beklentisine sahip olduğu yerlerde drone kullanımına ilişkin uyarılar içeriyor. Yönergelerde, bu koşullarda yapılan çekimlerin veri koruma yasalarının ihlali anlamına gelebileceği belirtiliyor.

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Olay, Pochettino'nun göreve geldiği zamanlama düşünüldüğünde ayrı bir önem kazanıyor. Arjantinli teknik adam, Premier Lig kapsamında 22 Kasım Pazar günü Anfield'da Liverpool'a karşı oynanacak ilk maçı öncesinde uzun bir hazırlık dönemine sahip olamadı.