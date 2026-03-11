Cassano: "Modric yavaş çekimde bir gösteri, İtalyan futbolu berbat"

Viva el futbol programının son bölümünde Antonio Cassano, Pazar akşamı oynanan derbi hakkında konuştu. İşte sözleri:





"Milan'ın orta sahası Inter'in orta sahasını ezdi. Modric, Rabiot ve Fofana muhteşem bir maç çıkardılar. Modric zamanlamayı istediği gibi yönetti. Bugün New York Times söyledi, ben değil, bu bir yavaş çekim şovdu. Milan galibiyeti hak etti. İlk yarıda oraya gitmeye çalıştı, özel bir şey yaratamadı, gol çok güzel bir hareketti. Milan galibiyeti hak etti.





Ancak New York Times yavaş çekim bir gösteri olduğunu söyledi, Modric 40 yaşında hala fark yaratıyor, umarım 60 yaşına kadar oynayabilir, Modric'i seviyorum, muhteşem bir oyuncu, ancak İtalyan ligi utanç verici bir gösteri, iğrenç bir maç. Ancak bunu Milan'dan beklerim, Inter'den değil."