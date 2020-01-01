Cassano: Messi, Maradona'dan daha iyi

Antonio Cassano'ya göre Lionel Messi, Diego Maradona'yı geride bıraktı.

Eski futbolculardan Antonio Cassano, - Diego Maradona tartışmalarındaki yerini aldı. Cassano'ya göre Barcelonalı yıldız daha iyi bir futbolcu olduğunu kanıtladı.

2006-07 sezonunda formasıyla şampiyonluğu yaşayan Cassano, Messi'nin 15 yıl boyunca gösterdiği istikrara vurgu yaptı.

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Corriere dello Sport'a konuşan Cassano, "Maradona dört beş yıl boyunca daha önce görmediğimiz şeyler yaptı ama Messi aynı şeyi 15 yıldır yapıyor. 710 gol attı, 300 asist yaptı. Messi sahadayken takımı maça 1-0 önde başlıyor. Maradonacılar Messi'nin daha iyi olduğunu kabul etmek zorunda." şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Brezilyalı Ronaldo'ya da övgüler yağdıran İtalyan, "Kendi evimizde 1-0 yeniliyorduk. Tüm stadyum bizi ıslıklıyordu, özellikle de Ronaldo'yu. Soyunma odasında hoca Ronnie'yi oyundan alıp Van Nistelrooy'u oyuna sokmak istedi ama Ronaldo onu durdurup '15 dakikada iki gol atmazsam beni çıkarabilirsin' dedi. İkinci yarı başladı, 15 dakikada 2-1 öne geçtik ve iki golü de Ronaldo attı. O dönem bir futbol tanrısı varsa o da Ronaldo diye düşünüyordum ama sonra Messi'yi keşfettim." ifadelerini kullandı.

tarihinin en golcü futbolcusu olan Messi, takımı 2014 Dünya Kupası finaline kadar taşımış fakat kupayı 'ya kaybetmesine engel olamamıştı.