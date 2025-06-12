Casillas eski kulübünden 170 milyon lira istiyor: Gerginlik yükseldi

Iker Casillas, Mayıs 2019'da geçirdiği kalp krizi sonrasında çalışamadığı için eski kulübünden yüksek bir tazminat istiyor.

İspanyol futbolunun efsane kalecilerinden Iker Casillas ile Portekiz ekibi Porto arasında kriz büyüyor. Casillas, Mayıs 2019’da takım antrenmanı sırasında geçirdiği kalp krizinin ardından kariyerine ara vermek zorunda kalmıştı.

Olayın ardından sahalara dönemeyen deneyimli eldiven, çalışamadığı süre için kulüpten 3,7 milyon Euro yani yaklaşık 170 milyon lira tazminat talep ediyor.

Porto cephesi ise kalp krizinin doğrudan antrenmanla bağlantılı olduğunu kanıtlamanın mümkün olmadığını savunarak bu talebi reddetti. Kulüp yetkilileri, Casillas’ın sağlık durumunun tamamen kendi kişisel risk faktörlerinden kaynaklandığını öne sürüyor. İddialar bununla da sınırlı değil.

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Casillas’ın bağlı olduğu sigorta şirketi, kalecinin krizden önce yapılan sağlık kontrollerinde yüksek kolesterol bulgularına rastlandığını, ancak kulüp sağlık ekibinin bu durumu göz ardı ettiğini ileri sürdü. Bu iddia, Porto'nun sorumluluklarını yerine getirip getirmediği yönünde yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Dünya futbolunun efsane isimlerinden biri olan Iker Casillas’ın yaşadığı süreç, profesyonel sporlarda sağlık kontrollerinin ve oyuncu haklarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.