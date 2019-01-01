Casemiro'dan Neymar, Pogba ve Hazard açıklaması

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Casemiro; Paul Pogba, Eden Hazard ve Neymar'ın eflatun-beyazlılara transfer olma ihtimallerini değerlendirdi.

Zinedine Zidane'ın yeniden takımın başına geçmesinin ardından transfer gündemi bir hayli hareketlenen 'de Paul Pogba, Eden Hazard ve Neymar isimleri öne çıktı.

Madrid ekibinin Brezilyalı orta sahası Casemiro, takımının transfer gündemiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Real Madrid'in her zaman en iyi oyunculara sahip olması gerektiğini söyleyen Casemiro, "Ancak hangi oyuncularım takımla sözleşme imzalayacağına ben karar veremem. Başkan ve ekibi bu konuda çok deneyimli ve çok hazırlıklı." dedi.

Hazard ve Pogba'nın çok iyi oyuncular olduğunu söyleyen Casemiro, "Takım olarak onları çok iyi karşılarız." şeklinde konuştu.

Vatandaşı Neymar'ın Madrid ekibine gelmesini çok istediğini yineleyen Casemiro, "Son zamanlarda Paris'te mutlu olduğunu söylüyor. Ona ve kulübüne saygı duymamız gerekir." ifadelerini kullandı.