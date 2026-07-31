Casemiro: Her gün Messi ile oynamayı hayal ediyordum

Inter Miami oyuncusu Brezilyalı Casemiro, her zaman Arjantinli Lionel Messi ile aynı takımda oynamayı dilediğini belirterek, Amerikan takımıyla kupa kazanmayı sürdürmesi için ona yardımcı olmak istediğini vurguladı.

Casemiro, Inter Miami'nin yeni oyuncusu olarak tanıtımı sırasında şöyle konuştu: "Her zaman en iyilerle birlikte olmak isterim, onunla birlikte olmayı ve onun yanında oynamayı her gün hayal ediyordum; onu durdurmanın imkânsız olduğunu biliyorum, onu durdurmayı hiçbir zaman başaramadım ve her zaman takım arkadaşlarımın yardımına ihtiyaç duydum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bütün oyuncular tarihin en iyi oyuncularından biriyle oynamayı hayal eder, ben bir hayali yaşıyorum, keyfini çıkarmak ve kazanmaya devam etmesi için ona yardımcı olmak istiyorum."

Casemiro, yaz döneminde Manchester United ile bağının sona ermesinin ardından geçen hafta Inter Miami'ye katıldı ve cumartesi günü Montreal'e karşı kazanılan (1-0) maçta ilk kez ilk on birde yer aldı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Amerikan liginde bir takımda oynayacaksam, bunun Inter Miami olacağı konusunda çok netti" dedi.

Casemiro ayrıca, Amerikan ligine geçişinden önce, aralarında Orlando City ile üç sezon geçiren vatandaşı Kaka'nın da bulunduğu bazı oyuncularla konuştuğunu itiraf etti.

Casemiro, Florida ekibinin son yıllarda yaşadığı ve yalnızca Messi'nin liderliğindeki hücum gücünün telafi etmeyi başarabildiği savunma sorunlarını gidermede takıma yardımcı olacak.

Ayrıca geçen sezonun sonunda Sergio Busquets'in ayrılması, bu sezon boyunca bu kırılganlığı daha da artırdı.

Amerikan Ligi Kupası'nın (Leagues Cup) sahibi olan Inter Miami, şu anda 37 puanla Doğu Bölgesi'nde ikinci sırada yer alıyor ve liderdeki Nashville'in iki puan gerisinde bulunuyor. Takım ayrıca gelecek çarşamba günü, 2023 yılında şampiyonluğunu kazandığı Ligler Kupası'ndaki serüvenine başlayacak.