Casemiro: Brezilya, Neymarsız kazanmalı

2019 Copa America'ya ev sahipliği yapacak olan Brezilya'da Casemiro, Neymar'ın yokluğunu ve takımının durumunu değerlendirdi.

'in ve Milli Takımı'nın 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Casemiro, 2019 Copa America öncesi açıklamalarda bulundu.

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Brezilya'nın favori olduğunu ve turnuvayı mutlaka kazanmak zorunda olduklarını dile getiren Casemiro, teknik direktör Tite ile basın toplantısında şunları söyledi:

"Endişeli olmamız normal ancak mental anlamda güçlüyüz. Hocamız da bizden bunu istiyor. Biz Brezilyalılar için her maç önemlidir. Uzun zamandır kupa kazanamıyoruz ancak hazırlık maçlarını bile önemsiyoruz. Brezilya'da böyle bir turnuvaya çıkmak rüya gibi. Bunu sahaya yansıtmalı ve halkın desteğini kazanmalıyız. Brezilya'ya ilk önce gelen oyunculardan biri olarak şunu söyleyebilirim ki çok iyi çalıştık."

ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve kadrodan çıkarılarak Copa America'ya katılamayacak olan Neymar için ise Casemiro, "Dünyanın en iyi 3 futbolcusundan birinden yoksun olmak üzücü bir durum. Ancak Neymar olmasa bile hala çok güçlüyüz." ifadelerini kullandı.