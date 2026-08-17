Tüm göstergeler, oyuncu Marc Casado'nun bu yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılmasının yakın olduğunu doğruluyor.

Casado, transfer bedeli nedeniyle ekonomik açıdan Barcelona'yı ilgilendiren bir transferle Suudi Arabistan'a gidecekti; ancak transfer uzmanı Fabrizio Romano, bu seçeneğin artık kesin olmadığını ve Casado'nun geleceğinin büyük olasılıkla Avrupa'da olduğunu belirtiyor.

Sport gazetesi, Casado'nun ayrılmayı kabul ettiğini, ancak hedefini kendisinin seçmek istediğini ve Suudi Roshn Ligi'nde oynamanın ona pek cazip gelmediğini aktardı.

Marc Casado en üst seviyede rekabet etmek istiyor; bu nedenle Avrupa transfer piyasasında kalmayı önceliklendirecek ve ortaya çıkabilecek her iyi fırsatı takip edecek.

Menajeri Jorge Mendes, haftalardır transfer piyasasını harekete geçirmek için çalışıyor ve Premier Lig'de kendisiyle ilgilenen birkaç kulüp bulunuyor. Ayrıca müzakereler şimdiye kadar ilerlememiş olsa da, Ruben Amorim yönetimindeki Milan'dan da söz edildi.

Barcelona en az 30 milyon euro almak istiyor; bu, Suudi Arabistan'da garanti edilebilecek bir miktardı, ancak oradaki kapılar artık kapalı görünüyor.

Hilal ve Ahli Cidde, birkaç hafta önce Casado'yu transfer etmeye ilgi göstermişti ve iş oyuncunun bu seçeneği değerlendirmesine kadar varmıştı; ancak şimdi, transfer bedeli belirgin şekilde daha düşük olsa bile, kariyerine Avrupa'da devam etme eğiliminde.

Barcelona ise son günlerde elde ettiği tüm gelirlerin ardından, satış işlemini tamamlamak için aynı düzeyde aceleci değil.

Transfer piyasasının kapanmasına 15 günden biraz daha az süre kala, artık geleceğiyle ilgili karar verme vakti geldi ve Casado'nun Barcelona'dan ayrılışı son derece yakın olabilir.