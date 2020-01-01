CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti

Avrupa'dan bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un CAS'a yaptığı itiraz kabul edilmedi.

'un finansal sebepler dolayısıyla UEFA'dan aldığı Avrupa'dan men cezasına yönelik yaptığı itiraz, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından reddedildi.

CAS'tan yapılan açıklamada UEFA Ceza Mahkemesi'nin, Trabzonspor'un 20 Mayıs 2016'da imzalamış olduğu anlaşmanın şartlarına uymadığını belirlediği ve UEFA'nın kulüp turnuvalarından bir yıllığına men edilmesine karar verdiği belirtildi.

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13 Haziran'da ise Trabzonspor'un CAS'a bu kararı bozmak için başvurduğu ve tarafların 16 Temmuz'da video konferans ile dinlendiği açıklandı.

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Fakat CAS, tarafların yazılı görüşlerinin ve sunduğu belgelerin incelendiğini ve inceleme sonucunda Trabzonspor'un 2019 mâli yılı için UEFA ile imzaladığı anlaşma kurallarına uymadığını ve bordo-mavililerin itirazını reddettiğini duyurdu.

Buna göre Trabzonspor, gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak. Ligi ikinci sırada bitiren bordo-mavililer yerine ise Şampiyonlar Ligi eleme turuna üçüncü sıradaki Beşiktaş katılacak.