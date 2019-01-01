CAS, Trabzonspor'un itirazını kabul etmedi

Bordo mavili ekibin 2010-11 sezonuyla ilgili yaptığı itiraz CAS'ta kabul görmedi.

CAS, 'un 2010-11 sezonuyla ilgili yaptığı itirazı reddetti.

Bordo mavili ekip, ilgili sezonun şampiyonu olarak kendisinin tescil edilmesi adına girişimlerini sürdürüyor.

2018 yılında süreci FIFA'ya taşıyan Trabzonspor, FIFA Disiplin Komitesi'nin bu başvuruyu reddetmesi nedeniyle konuyu CAS'a taşımış ve komite başkanının yetkisini aşarak başvuruyu reddettiğini savunmuştu.

CAS, Karadeniz ekibinin bu itirazını görüştü ve itirazın reddine karar verdi.