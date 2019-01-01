CAS, Mino Raiola'nın cezasını askıya aldı

3 ay faaliyetten men cezası alan Raiola'ya CAS'tan sevidirici haber geldi.

İtalya Futbol Federasyonu'ndan ve FIFA'dan 3 ay ceza alan ünlü menajer Mino Raiola'nın cezası askıya alındı.

Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Konstantinos Manolas, Blaise Matuidi, Henrikh Mkhitaryan, Mario Balotelli ve Moise Kean gibi yıldız oyuncuların menajerliğini yapan Raiola, önce İtalya Futbol federasyonu ardından da FIFA tarafından faaliyetten men cezası almıştı. Kararı CAS'a götüren ünlü menajerin cezası askıya alındı. Ancak Raiola'nın cezası İtalya'da hala geçerli.

Karar önümüzdeki ay tekrar gözden geçirilecek ve nihyete erdirilecek.