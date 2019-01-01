Carvajal: Real Madrid b*ktan bir sezon geçirdi

Altı günde üç tane turnuvada iddiasını kaybeden Real Madrid'de moraller altüst olmuş durumda.

Real Madrid'in sağ bek oyuncusu Dani Carvajal, geçirdikleri sezona bir türlü anlam veremiyor.

Bernabeu'da oynadığı son üç maçta Barcelona'ya iki defa yenilen ve Ajax'a kaybeden Real Madrid, La Liga'daki şampiyonluk iddiasından uzaklaşırken, Copa Del Rey ve Şampiyonlar Ligi'nden ise elendi.

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Hollanda ekibinin 4-1 gibi ağır bir skorla kazandığı müsabakanın ardından Movistar Plus'a konuşan Carvajal, "Daha önce hiç böyle rahatsız hissetmemiştim. Nasıl açıklayacağımı bilemiyorum." dedi ve şunları söyledi:

"Barcelona'ya karşı üst üste iki mağlubiyetten sonra dönebilmek zor iş. Ajax maçına büyük bir kazanma arzusuyla çıktık ama 2-0 geriye düştük. İkinci yarının başında iyiydik ama 3-0 bizi bitirdi. Bizim çağımızın sona erdiğini düşünmüyorum, genç oyunculara sahibiz. Ama gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. B*ktan bir sezon geçirdik."

Santiago Bernabeu'da çıktığı son dört resmi maçı kaybeden Real Madrid, 1995 ve 2004'ten sonra bunu üçüncü kez yaşadı.

Eflatun beyazlılar, ayrıca, ilk maçını deplasmanda kazandıkları bir Avrupa kupası eleme turundan ikinci maçta elendiler.