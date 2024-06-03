Carvajal kutlamalarda eğlendi, babası at üstünde onu korudu

Şampiyonlar Ligi zaferinin tadını çıkaran Real Madrid'de Dani Carvajal doyasıya eğlenirken babası at üstünde onu korudu.

Wembley'de Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek 15. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Real Madrid zaferin kutlamalarını yaşarken ilginç bir görüntü dikkatlerden kaçmadı.

Üstü açık bir otobüsle Madrid sokaklarında şampiyonluk turu atan Real Madrid kafilesine güvenlik amacıyla atlı polisler eşlik etti.

Dortmund karşısında perdeyi açan Dani Carvajal'in babası da kutlamalarda göründü. Ancak oğlunun yanında değildi. Baba Carvajal yetkili bir polis memuru.

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Görevi dolayısıyla Real Madrid otobüsünün güvenliğini sağlayan atlı polislere liderlik ediyordu. Babası kutlamaların güvenliğini sağlarken finalin kahramanlarından oğlu Dani Carvajal ise otobüsün üzerinde çılgınca şampiyonluğu kutladı.

Baba Carvajal'i tanıyan taraftarlar kutlamalara katılması için çağrıda bulunsa da görevini terk etmedi ve soğukkanlı bir şekilde işini yapmayı sürdürdü.