Crystal Palace, Fransız teknik direktörü Pierre Sage'ı görevinden resmen ayırdığını açıkladı. Göreve gelmesinin üzerinden yalnızca birkaç ay geçmişken alınan bu karar, takımın Premier Lig'deki sonuçlarının gerilemesi ve içinde bulunulan sezonda beklenen çıkışı gerçekleştirememesi nedeniyle verildi.

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Crystal Palace, Fransız teknik direktörü Pierre Sage'ı göreve gelmesinden sadece birkaç ay sonra, takımın Premier Lig'deki sonuçlarının gerilemesi ve bu sezon beklenen çıkışı gerçekleştirememesi nedeniyle görevinden resmen aldığını açıkladı.

Londra kulübü bugün perşembe günü yaptığı resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Crystal Palace, Pierre Sage'ın teknik direktörlük görevinden ayrıldığını teyit eder."

Karar, Fransız teknik direktörün geleceğini tehlikeye atan bir dizi olumsuz sonucun ardından geldi; zira Premier Lig'de oynadığı 10 maçta yalnızca iki galibiyet alırken beş kez yenilgiye uğradı ve kendini takımın performansında ve sonuçlarında gereken iyileşmeyi sağlamaktan aciz bir durumda buldu.

Crystal Palace teknik direktörünün ayrılığı, Manchester United yönetiminin İngiliz teknik direktör Michael Carrick'i görevden alma kararından sadece birkaç saat sonra geldi.

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Crystal Palace'ın evinde Liverpool'a karşı alınan son 3-1'lik yenilgi, Sage'ın konumu açısından ağır bir darbe oldu; özellikle takımın puan tablosunun son sırasına gerilemesi, yönetimin sezon başından beri hedeflediği tablodan uzaklaşmasına yol açtı.

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Crystal Palace'ın çilesi Premier Lig mücadelesiyle de sınırlı kalmadı; takım Avrupa Ligi'nde de ilk dört maçta yalnızca beş puan toplayarak zorluklar yaşadı ve bu, kıtasal yolculuğuna güvenle devam etmesi için gereken istikrarı kendisine sağlamayan bir hasılat oldu.

Sage, Premier Lig'de yeni bir fırsat arayışı ve teknik direktörlük kariyerinde farklı bir deneyim yaşama isteğiyle Fransız ekibi Lens'ten ayrılmaya karar verdikten sonra Crystal Palace'ın başına geçmişti; ancak sonuçlar, Londra kulübünde ayaklarını sağlam basmasına yardımcı olmadı.

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Yenilgilerin peş peşe gelmesi ve performansta belirgin bir iyileşme işareti görülmemesiyle birlikte Fransız teknik direktör üzerindeki baskılar arttı; öte yandan yönetim, takımın dengesini yeniden bulmasını ve hem yerel hem de kıtasal düzeyde daha iyi mücadele etmesini bekliyordu.

Raporlara göre Sage, takım içinde güçlü bir dinamik inşa etmeyi başaramadı ve kulüp yetkililerini gidişatı değiştirebileceğine ikna edecek kadarını ortaya koyamadı; bunun üzerine yönetim nihayetinde kendisiyle iş birliğine son verme ve sezonu kurtarabilecek bir teknik direktör arayışıyla yeni bir sayfa açma kararı aldı.

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Crystal Palace, Fransız teknik direktörün halefi olarak aday gösterilen bir dizi ismi şimdiden incelemeye başladı; en öne çıkan seçenekler arasında Thomas Frank'in yanı sıra, Premier Lig'de küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan takımları yönetme konusunda büyük tecrübeye sahip Sean Dyche de yer alıyor.

Dyche, bu tür zorluklarda dikkat çekici bir sicile sahip; Burnley'i Premier Lig'e iki kez çıkardıktan sonra altı sezon üst üste üst düzeyde varlığını korumayı başardı, ayrıca Everton'daki deneyiminde takımı küme düşmekten kurtarmayı da başardı.

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Böylece Pierre Sage'ın İngiltere macerası hızla sona eriyor; Premier Lig'de yeteneklerini kanıtlama fırsatı arayışıyla Lens'ten ayrılan Fransız teknik direktör, devam etmesini garanti edecek sonuçları elde edemedi ve Crystal Palace, takımı doğru yola geri döndürecek yeni bir teknik direktör arayışına başlıyor.