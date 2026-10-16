Carrick: Manchester United, Martinez krizini geride bıraktı; takım içindeki hava mükemmel

Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, takımın Lisandro Martinez'in kulüp yöneticilerine yönelik sert açıklamalarının yarattığı krizi geride bıraktığını belirterek, olayın takım atmosferini etkilemediğini ve oyuncuların pazar günü oynanacak Leeds United maçı öncesinde moral olarak harika bir durumda olduğunu vurguladı.

Carrick'in açıklamaları, Manchester United'ın salı günü Atletico Madrid'e 2-0 yenilmesinin ardından Martinez'in katıldığı televizyon röportajının yol açtığı büyük tartışmanın ardından geldi.

İngiliz "Daily Mail" gazetesine göre, Martinez röportaj sırasında Old Trafford'daki Manchester United yönetimini ve kulübün sportif direktörü Jason Wilcox'u geçen yaz transfer piyasasında başarısız olmakla suçladı; takımdaki bazı önemli oyuncuların da aynı görüşü paylaştığına dair haberler bulunuyor.

Arjantinli savunma oyuncusunun açıklamaları geniş çaplı tartışma yarattı; Martinez perşembe günü özür diledi ve para cezasına çarptırıldı.

Carrick, cuma günü Manchester United ile Leeds United arasında pazar günü oynanacak maç öncesinde konuştu ve krizin gelişmeleri ile kulüp içinde yaşananlara dair sorular aldı.

Carrick şöyle konuştu: "Bu iş çoktan bitti, bir grup olarak bu meseleyi geride bıraktık; bu bir kriz değil. Biri söylememesi gereken bir şey söylemiş olabilir, ama bu burada inşa ettiğimiz şeyden dikkatimizi dağıtmıyor ve grup içindeki ruha da etki etmiyor."

Şöyle devam etti: "Oyuncular son derece iyi antrenman yaptı ve antrenmanlar boyunca moralleri yüksekti. Takımın bugünkü durumu harikaydı, hatta uzun süredir gördüğüm en iyi haliydi."

Carrick, Martinez'in bir hata yaptığının farkında olduğunu belirterek, takım içindeki havanın son derece olumlu olduğunu vurguladı.

Martinez perşembe akşamı sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşmış ve Manchester United yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin ardından özür dilemişti.

Carrick olaya yeniden değinerek şöyle dedi: "Sanırım açıklamasını yaptı ve hatasını anladı; bu hepimiz için yeterli. Bizim açımızdan hatasını kabul etmesi yeterli."

Şunları ekledi: "Dışarıdan bakıldığında bazıları önemli görüşmelere dair büyük bilgiler bekliyor, ama mesele son derece basitti. Durumu ve ne anlama geldiğini hepimiz anladık, Martinez açıklamasını yaptı ve hata yaptığını kabul etti; iş bu noktada kapandı."

Manchester United'ın teknik direktörü şöyle devam etti: "Sonuçlar bakımından son dönemde işler istediğimiz gibi gitmedi, ama oyuncular arasındaki ruh ve birlik hâlâ yerinde. Bunu daha önce de söyledim, ama bugünkü antrenman yaptığımız en iyi çalışmalardan biriydi; grup içinde bu durumu değiştirmek istediğimize ve bunu hızla başarmak istediğimize dair gerçek bir hissin varlığı görülebiliyor."

Şöyle ekledi: "Maçın ardından ortaya çıkan durumu anlıyoruz, ancak bunun ele alındığını ve geride bırakıldığını düşünüyoruz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bu işi çoktan geride bıraktık ve bugün grup içinde bir canlanma hali var; bu da çok hoşuma gitti."

Carrick ayrıca Martinez'in Leeds United maçı için Manchester United'ın kadrosunda yer alacağını da doğruladı.



