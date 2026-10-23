Carrick: Manchester United kimliğini kaybetti, Bruno sorusuna cevap vermeyeceğim

Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, takımının son dönemde istenilen seviyeyi ortaya koyamadığını itiraf ederek performans ve sonuçlardan memnun olmadığını vurguladı.

Carrick, önümüzdeki pazar günü Premier Lig'in sekizinci haftası kapsamında oynanacak Bournemouth maçına ilişkin düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Bugüne, konuşmak istediğim bazı konularla başlayacağım. Son zamanlarda iyi bir dönem geçirmedik, bunun gayet açık olduğunu düşünüyorum, dolayısıyla şu an içinde bulunduğumuz durumu tamamen kabul ediyorum."

Şöyle devam etti: "Göreceli bir başarıyla geçen beş ay yaşadık; bu, gördüğüm birçok şeyden ve bir takım olarak ortaya koyduğumuz performanstan memnun olduğum bir dönemdi. Ancak son dönemde istenilen seviyeyi ortaya koyamadık ve büyük bir memnuniyetsizlik hissettiğimiz bir süreçten geçtik."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Çarşamba gecesi birçok nedenden ötürü kötüydü ve bizi çok üzdü. Takımı bu şekilde oynarken gördüğümde ve maçın nasıl geçtiğini izlediğimde kesinlikle etkilendim. Maçtan sonra da söylediğim gibi, yaşananlar kesinlikle kabul edilemezdi."

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Şöyle ekledi: "Taraftarlar bu kulübün temel bir parçası; takımı desteklemek için zaman ve emek harcıyor, para harcıyorlar. Bu yüzden çarşamba günü hepimizin hissettiğini onların da hissetmesi zordu."

Takıma karşı sorumluluğu hakkında Manchester United teknik direktörü şunları söyledi: "Benim sorumluluğum, sahaya çıkıp bu kulübü ve taraftarlarını temsil eden, sergilediğimiz kimlikle onlara gurur duyuran bir takım hazırlamaktır. Son zamanlarda bazı maçlarda bundan uzaklaştık ve ben bu sorunun tamamen farkındayım, çözmek için de kesinlikle çalışıyorum."

Devamında: "Hepimizin bunun farkına varmasının önemli olduğunu düşünüyorum ve ben kesinlikle farkındayım. Taraftarlarımız benim için ve bu kulüp için son derece önemli."

Sözlerine şöyle devam etti: "Taraftarlarımızın yılın ilk beş ayında yaşadığı duyguları, aramızdaki o bağı ve sahada gösterdiğimiz canlılığı, yoğunluğu, keyfi ve tutkuyu yeniden kazanmamız gerekiyor. Bu seviyeye geri dönmemiz gerekiyor ve bunu başaracağımıza kesinlikle inanıyorum."

Carrick, Bruno Fernandes'ten kaptanlık pazubandını almayı düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soruyu (Portekizli oyuncunun son açıklamalarının ardından) yanıtlamayı reddetti ve her zaman kulübün çıkarına olan kararları almaya özen göstereceğini vurgulamakla yetindi.

Ayrıca Fernandes ile bu konuda konuşup konuşmadığını ve aralarındaki herhangi bir özel görüşmede neler geçtiğini açıklamayı da reddetti.

Carrick, Manchester United'ın dayandığı temeller ve tarihi değerleri hakkında konuşarak şunları söyledi: "Bu kulübün temelleri ve değerleri uzun yıllar boyunca sağlamlaştı. Bu değerlerin her birini anlıyorum ve önemini tamamen kavrıyorum. Mesele; alçakgönüllülük, sıkı çalışma ve bu değerlere bağlı kalındığında hissedilen gerçek gurur meselesidir."

Şöyle ekledi: "Bu kulüp büyük bir direnç gücüne sahip ve bunu çok uzun bir süre boyunca kanıtladı. İster zorlukların ardından yeniden ayağa kalkarak, ister maçlarda geri dönüşler gerçekleştirerek, ister son anlarda goller atarak, ister başarıyı sürdürerek olsun, direnç gücü bu kulübün derinliklerine kök salmış durumda."

Manchester United'ın kendisi ve oyuncular dahil herhangi bir bireyden daha büyük olduğuna inandığına dair Carrick şunları söyledi: "Bu kulübün tarihini yazmaya katkıda bulunan belirli kişiler olduğunun farkındayım ve bazılarını yakından tanıyorum. Manchester United her zaman herhangi bir bireyden daha büyük oldu ve sonsuza dek öyle kalacak."

Şöyle devam etti: "Kulüp benden ve herhangi bir oyuncudan daha büyük ve bu her zaman böyleydi. Bazı oyuncuları tanımak ve birkaçının yanında oynamak benim için bir şanstı. Ryan Giggs, bu kulübün formasını giyen en büyük oyunculardan biri ve belki de tüm zamanların en iyilerindendi, ama mesele hiçbir zaman Giggs ile ilgili olmadı, Manchester United ile ilgiliydi."

Şöyle açıkladı: "Wayne Rooney bu kulübün tarihi gol kralı ve onu en çok öne çıkaran şey, takım için oynaması, takım için fedakarlık yapması ve Manchester United'ın çıkarına olan her şeyi yapmasıydı."

Şu ifadeleri kullandı: "Sir Alex Ferguson tarihin en iyi teknik direktörü ve benim açımdan en büyüğü. Onun yönetiminde çalıştığımda, onun için öncelikli olan şey Manchester United'dı."

Şöyle ekledi: "Sir Matt Busby ve Sir Bobby Charlton'a geri dönecek olursak, onların sergilediği direnç gücünün ve bu kulübü yeniden inşa etme biçimlerinin, tahayyül edilemeyecek düzeyde olduğunu görürüz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Tüm bunlar yine alçakgönüllülüğe, sadeliğe ve sıkı çalışmaya dayanıyordu. Bu değerleri asla kaybedemeyiz ve bunlardan vazgeçmemize izin vermeyeceğim. Bu, kulübü yeniden bu seviyeye getirmek için çalışmam konusunda bana büyük bir motivasyon veriyor."



