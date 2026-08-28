Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick, önümüzdeki pazar günü Premier Lig'in ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak merakla beklenen Ipswich Town maçı öncesinde takımdaki son gelişmeleri, sakatların durumunu ve güncel gelişmeleri açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi.

Carrick, geçtiğimiz hafta yeni yükselen Hull City karşısında sahası dışında 2-0 kaybettikten sonra bu duraksamayı aşmak ve galibiyet yoluna geri dönmek adına, takımın bu sezon Old Trafford'daki ilk maçını sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Carrick, bugün cuma günü maça özel düzenlediği basın toplantısına, takım oyuncularının durumuna ilişkin bir sağlık güncellemesiyle başladı ve ESPN sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Amad (Diallo) bu hafta hazır olmayacak ve biraz daha uzun süre uzak kalacak. Öte yandan Mason (Mount) bu hafta grupla birlikte antrenmanlara döndü, bu da bizim için son derece olumlu bir gelişme."

Old Trafford'da oynanacak önümüzdeki karşılaşmayla ilgili olarak Carrick, herkesin maçı beklediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bu sezon sahamızda oynayacağımız ilk maç, büyük bir heyecanla beklediğimiz bir olay. Geçen hafta bir sarsıntı yaşadık ve yeniden iyi bir performans sergileyerek maçları kazanmaya dönmek istiyoruz. İyi bir oyuncu kadromuz var ve farklı kombinasyonlar seçebiliyoruz; herkes sahaya çıkmak için güçlü rekabetin içinde."

Manchester United teknik direktörü, Brighton'dan 70 milyon sterlin karşılığında yeni transfer edilen Carlos Baleba hakkında da konuşarak sakatlığının niteliğini açıkladı: "Ayak bileğinde onu iki ya da üç hafta sahalardan uzak tutabilecek küçük bir sorun var, ancak bunu önceden biliyorduk, dolayısıyla büyük bir sorun yok. Hazır olur olmaz aramızda olması harika olacak."

Carrick, 22 yaşındaki yeni transferin niteliklerini övdü ve şunları söyledi: "Muazzam bir potansiyele ve kabiliyete sahip; bizim için son derece heyecan verici bir transfer. Sahip olduğu kalite ve özellikler gruba denge katıyor ve farklı seçenekler sunuyor. Özellikle gelecekte sunacağı çok şey olduğu için onunla anlaşmaktan son derece memnunum."

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Manchester United teknik direktörü, 21 yaş altı gençler takımının Ipswich'i 5-0 yenmesi ve genç oyuncu JJ Gabriel'in dikkat çeken parlak performansı hakkında da yorumda bulunarak şunları belirtti: "Bence gençler çok güçlü bir kadroyla son derece mükemmel bir maç ortaya koydular. Kalite, ruh ve maçla ilgili her şey harikaydı. JJ bu gençlerden biri ve açıkça büyük bir yeteneğe sahip. Bizimle çok antrenman yaptı, sürekli tecrübe kazanıyor ve attığı her adıma kademeli olarak uyum sağlıyor."

Genç savunmacı Harry Amass'ın geleceği ve kiralanma ihtimaliyle ilgili olarak Carrick şunları söyledi: "Mesele her zaman takımın oluşumuyla ve kiralama seçeneklerinin belirlenip belirlenmemesiyle ilgilidir. Grubun gücünü korumakla eş zamanlı olarak her oyuncu için en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Harry'den çok memnunum; sakatlıkla gelen talihsiz sonuna rağmen harika bir sezon geçirdi. Hazırlık döneminde bizimle olması harikaydı, mükemmel seviyeler ortaya koydu. Son maçtaki üstün performansının ardından ilerleyen dönemde ne olacağını göreceğiz."