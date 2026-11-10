Carrick'in koltuğunu kapacak mı? Conte, Manchester United'ı şaşırttı

Manchester United'ın teknik krizinden çıkış yolu aradığı ve yönetim kademesinde beklenen değişikliği gözlediği bir dönemde, Antonio Conte'nin adı artık kulübün planlarından uzak değil.

Teknik direktör Michael Carrick yönetimindeki takımın Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı geriden gelerek 3-2 yendiği maçta ve Premier Lig'de Aston Villa ile 4-4 berabere kaldığı karşılaşmada gösterdiği mücadele ruhuna rağmen, Manchester United'ın ürkütücü durumu ve yerel ligin ilk 10 haftasında yalnızca bir galibiyetle 18. sırada yer alması, teknik direktörlük pozisyonunda değişiklik yapmak için uluslararası ara fırsatının bulunduğu bu dönemde kulüp yönetimi üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

İtalyan teknik adamın, seçenekler arasına girme şansını artırmak için harekete geçtiği görülüyor. Gazeteci Santi Aouna, ünlü menajer Pini Zahavi'nin, Manchester United teknik direktörlük pozisyonuyla ilgili görüşmelerde Conte'yi temsil ettiğini ortaya koydu; böylece 57 yaşındaki İtalyan teknik adam, görevi üstlenmeye aday isimlerden biri haline geldi.

Aouna, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İngiliz kulübü içinde şu an için Conte seçeneğine dair bazı şüpheler bulunsa da, onun Arjantinli Mauricio Pochettino ile birlikte adayların kısa listesinde yer almaya devam ettiğini belirtti.

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Beklenmedik gelişmeler yaşanmadığı takdirde, Michael Carrick'in önümüzdeki birkaç gün içinde görevinden ayrılmaya aday olduğunu da ifade etti.

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