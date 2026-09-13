Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, bugün pazar günü Old Trafford Stadı'nda Premier Lig'in dördüncü haftasında oynanan derbide Manchester City forveti Erling Haaland'ın golünün geçerli sayılmasına şaşırmış görünüyordu.

Haaland, takımı Manchester City'yi Manchester United karşısında 1-0'lık galibiyete taşıdı. Büyük tartışma yaratan bu golle Citizens ekibi puanını 12'ye (tam puan) çıkararak, averajla lider olan Arsenal'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Gol, ofsayt pozisyonundaki Enzo Fernandez'in müdahalesinin ardından büyük tartışma yarattı. Fernandez top Haaland'a ulaşmadan önce topa müdahale etmeye ve kafayla oynamaya çalışmıştı. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve gol başlangıçta iptal edildi; ancak ardından video teknolojisi devreye girerek pozisyonu yeniden inceledi ve hakem, Arjantinli oyuncunun topa dokunmadığı gerekçesiyle golü sonunda geçerli saymaya karar verdi.

Michael Carrick, maçın ardından "BBC Radio 5 Live" radyosuna yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Performans dalgalıydı. Bence maçın uzun bölümlerinde iyi durumdaydık ve ikinci yarıya, birinci yarıyı bitirdiğimizden daha iyi başladık. Bir şeyler olacakmış gibi görünüyordu, ardından onlar gollerini attı. Açıkçası o gol hakkında konuşmaya nereden başlayacağımı bilmiyorum, ama sonunda maçın nasıl gideceği konusunda temel bir etken oldu. Böyle bir kararı aleyhimize kabul etmenin son derece zor olduğunu söylemeliyim."

"BBC" kanalının aktardığına göre şunları ekledi: "Açıkçası büyük bir endişem var; çünkü şimdi hakemleri desteklemek için pek çok mekanizma kurduk: ekranlar, daha fazla personel ve kararların doğruluğunu sağlamak için ek ofisler. Ancak beni endişelendiren şey kuralların nasıl yorumlandığı. Oyunun o açıdan nasıl görüldüğü konusunda gerçekten endişeliyim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncu topa kafayla oynamaya çalışırken kendini öne attı (dalış yaptı). Belli bir açıdan, topa dokunup dokunmadığını sorgulayabilirsiniz. Lisandro Martinez'in buna göre hareket etmesi gerekiyordu ve bu, oyunun tamamı üzerinde büyük bir etki yarattı. (Ofsayt teknolojisine ait) çizginin tam doğru noktada çizildiğine ikna olmadım. Biraz şaşkın ve endişeliyim; çünkü yorumlama bu şekildeyse başımız dertte demektir."

Manchester City oyuncusu Phil Foden'in 23. dakikada gördüğü kırmızı kart hakkında ise şunları belirtti: "Bu, bazı ayrıntıları değiştirdi. Belki birinci yarıda durumu en ideal şekilde yönetemedik; çünkü uyum sağlamanız ve gerekli düzenlemeleri yapmanız gerekiyor. Bu bizi tam anlamıyla değerlendiremediğimiz iyi bir konuma getirdi."

Manchester United'ın ilk 4 maçtan yalnızca 4 puan topladığı sezon başlangıcıyla ilgili olarak da şöyle açıkladı: "Hedefimize ulaşacağız, bundan eminim. İstediğimiz ya da almamız gereken puanları toplayamadık ve bu gerçeği kabul edip onunla başa çıkmalıyız. Bunun belirli sebepleri vardı, hepsi bu. Bu durum ilerleme yolumuzu değiştirmiyor, sezon için umutlarımızı ya da bir takım olarak neler başarabileceğimizi değiştirmiyor. Zaman içinde çok iyi adımlar attık ve bunu yapmaya devam edeceğiz."

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