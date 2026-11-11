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Michael Carrick Manchester United 2026-27 Champions LeagueGetty Images
Abobakr El Mokadem
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Carrick dönemi sona eriyor: Manchester United yeni teknik direktörüyle anlaşmaya vardı

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Manchester United, son dönemde sonuçların çökmesinin ardından hisseleri sert şekilde gerileyen mevcut teknik direktör Michael Carrick'in yerine geçecek yeni bir teknik direktörle anlaşmaya yaklaştı.

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Manchester United yönetimi, takımın elde ettiği hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle, mevcut uluslararası ara döneminde Carrick ile yollarını ayırmaya karar verdi; takım, Aston Villa karşısında aldığı heyecan dolu 4-4'lük beraberliğe rağmen, Premier Lig'deki son 10 maçta yalnızca iki galibiyet elde edebildi.

Carrick, geçtiğimiz ocak ayında Portekizli Ruben Amorim'in yerine görevi devralmış, ardından takımı üçüncü sıraya ve Şampiyonlar Ligi'ne taşımasının ardından mayıs ayında iki yıllık bir sözleşme imzalamıştı; ancak sonuçların düşüşe geçmesi, geleceğini yeniden şüphe bulutlarının altına soktu.

Aston Villa karşısındaki beraberliğin ardından istifa etmeyi düşünmediğini vurgulamasına rağmen, raporlar Manchester United yönetiminin 22 Kasım'da Anfield'da oynanacak Liverpool maçı öncesinde yeni teknik direktör konusunu netleştirmek istediğine işaret etti.

Kendi cephesinden, "Sky Sports" ağı bugün çarşamba günü, Manchester United'ın ABD Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü Mauricio Pochettino ile ön anlaşmaya vardığını doğruladı.

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Ağ, İngiliz kulübü yönetiminin, özellikle Pochettino'nun Manchester United'a katılacağı belirlenen tarihe ilişkin olarak ABD Futbol Federasyonu ile müzakerelerini sonlandırdığını bildirdi.

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ABD Milli Takımı mevcut uluslararası ara döneminde iki maç oynayacağından ve Mauricio Pochettino'nun cumartesi ve çarşamba günleri Haiti karşısında yedek kulübesinde yer alması beklendiğinden, teknik direktör bunun hemen ardından Manchester United'a katılabilir; bu ayın 22'si pazar günü oynanacak Liverpool maçında yer alma ihtimali de bulunuyor.

ABD Milli Takımı ile sözleşmesi bulunmasına rağmen, Arjantinli teknik direktörün 8 milyon avrodan fazla bir bedel karşılığında ayrılmasına imkân tanıyan bir maddesi var; Manchester United'ın hizmetlerini almak için ödemesi gereken tutar da bu.

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Monako'da kritik toplantı

Manchester United'ın söz sahibi isimleri bugün çarşamba günü Monako'da bir zirvede bir araya gelirken, teknik direktör Michael Carrick geleceği karanlık görünse de işe gelmeye devam ediyor.

Basın haberlerine göre, Manchester United'ın sonuçların düşüşe geçmesi nedeniyle Carrick'in görevine son verildiğini bugün açıklaması bekleniyor.

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İngiliz "Daily Mail" gazetesi, 45 yaşındaki Manchester United teknik direktörü Carrick'in, bugün çarşamba sabahı kulübe ait Carrington antrenman tesisine varışında fotoğrafçılara başparmağını kaldırarak göründüğünü aktardı.

Bu sırada, İcra Kurulu Başkanı Omar Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox'un Carrick'in akıbetini netleştirmek için Monako'da Sir Jim Ratcliffe ile bir araya gelmesi planlanıyor.

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Berrada ve Wilcox, dün Ineos şirketi yetkilileri için planlanan bir zirveye katılmak üzere Fransa'nın güneyine gitti; Berrada ve Wilcox tavsiyelerini bugün Ratcliffe'e sunacak ve tüm işaretler, takımının Premier Lig'de endişe verici biçimde düşme hattına gerilemesinin bedelini Carrick'in ödeyeceğine işaret ediyor.

Old Trafford yönetiminin, kararını Carrick'e yüz yüze iletmek istediği anlaşılıyor; bu da önümüzdeki saatlerde gerçekleşebilir.

 

 

 

 

Yazan:Abobakr El Mokadem

Kıdemli Editör

2006’dan beri Mısırlı bir spor gazetecisiyim. Başlangıçta yerel futbolu takip ettim, ardından Avrupa’nın büyük liglerine yöneldim.

2017’de Kooora’ya katıldım ve analiz ile saha çalışmasını birleştirdim.

Burada editörlük, analiz, çeviri ve video içerik üretimi yaptım.

Futbol tutkum 1990’da başladı.

Real Madrid’e Zidane ve Cristiano Ronaldo ile bağlandım.

En önemli an Cristiano’nun 2009 transferi.

Şu anda desk editörü ve SEO içerik üreticisiyim.

Favori kadrom: Buffon; Cafu, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé; Ronaldo, Messi, Cristiano.

Öne çıkan yazılar:

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