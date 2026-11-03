Carrick değil: İngiltere'de ünlü bir teknik direktöre sürpriz bir şekilde yol verildi

Önemli bir alt lig takımı olan West Ham United, teknik direktörü Nuno Espirito Santo'yu görevden aldığını açıkladı. Bu karar, Premier Lig'den Championship'e düşen takımın hızlı bir şekilde üst lige geri dönme çabasındaki hayal kırıklığı yaratan kötü başlangıcının ardından geldi.

İngiltere merkezli "The Athletic" gazetesine göre, West Ham yönetimi Portekizli teknik direktörün yerini alacak isimleri incelemeye çoktan başladı ve takımın eski orta saha oyuncusu Scott Parker, bu görevi devralmak için öne çıkan adaylar arasında yer alıyor.

Nuno, geçen sezon West Ham'ı Championship'e düşmekten kurtarmayı başaramamıştı; kulüp yönetimi ise alt ligde bir sezondan fazla kalmadan doğrudan yıldızlar ligine geri dönmeyi hedefliyor.

Kendi sahasında Southampton ve West Bromwich Albion karşısında alınan art arda iki yenilgi, West Ham'ı 13 hafta geçtikten sonra puan tablosunda sekizinci sıraya geriletti; bu sıra, play-off'a kalmayı sağlayan son basamak konumunda ve yönetim bu sonuçları kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Gelecek maçlar CAC Championship 14:45 WHU

Bilgi sahibi kaynaklara göre, Scott Parker şu an itibarıyla Nuno'nun yerini alacak en güçlü aday durumunda; özellikle geçtiğimiz nisan ayında Burnley'den ayrılmasından bu yana herhangi bir kulüple bağlantısı bulunmuyor ve Burnley ile Fulham'ı Premier Lig'e çıkarma tecrübesine sahip.

Parker'ın göreve getirilmesinin, kulüpteki geçmiş tecrübesi göz önüne alındığında West Ham taraftarları tarafından olumlu karşılanması bekleniyor; zira oyunculuk kariyeri boyunca 4 yıl bu takımın formasını giymişti.

West Ham'ın önündeki seçenekler arasında bir başka isim daha öne çıkıyor: Takımın Premier Lig'den düşmesinin ardından Wolverhampton'ın başından alınan Rob Edwards.

Edwards, geçtiğimiz kasım ayında takım Championship'te ikinci sırada yer alırken Middlesbrough'nun başından ayrılmıştı; ayrıca Luton Town'ı Premier Lig'e taşıma tecrübesine de sahip.

West Ham, çarşamba akşamı Cardiff City ile karşılaşmaya hazırlanıyor; takımın maça hazırlıklarını ise Mark Noble, Steve Potts ve Gerard Prenderville üstlenecek.

West Ham resmi açıklamasında şunları söyledi: "West Ham United, A takımın teknik direktörü Nuno Espirito Santo'nun görevinden derhal ayrıldığını teyit eder."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Takımın Championship'teki başlangıcına dair kapsamlı bir değerlendirmenin ardından yönetim kurulu, kulübün hedefleri ve beklentileri doğrultusunda ilerlemeye devam etmesini sağlamak amacıyla teknik ekipte bir değişiklik yapılmasının şu an itibarıyla gerekli hale geldiği görüşünde."

Açıklamada ayrıca: "Yardımcı antrenör Rui Pedro Silva ve kaleci antrenörü Rui Barbosa da kulüpten ayrıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle sona erdi: "West Ham United; Nuno, Rui ve Rui'ye kulüpte görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri çaba ve bağlılık için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerlerinde hepsine başarılar diler. Takım için yeni bir teknik direktör arayışı ise şimdiden başladı."