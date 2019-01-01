Carragher: Suarez, Liverpool'un şampiyonluğuna mâl oldu

Jamie Carragher, Luis Suarez'in nasıl Liverpool'un şampiyonluğunu engellediğini açıkladı.

efsanesi Jamie Carragher, Luis Suarez'in 2013-14 sezonunda Premier Lig'de yılın oyuncusu seçilmesine rağmen Liverpool'un şampiyonluğuna mâl olduğunu düşünüyor.

Kırmızılar, Luis Suarez'in 31 gol 17 asist yaptığı 2013-2014 sezonunda şampiyonluğu 2 puanla farkla 'ye kaptırmıştı.

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Bir önceki sezon ile oynanan karşılaşmada rakibi Branislav Ivanovic'i ısıran ve 10 maç cezaya çarptırılan Suarez'in yokluğunda Liverpool puan kayıpları yaşamıştı.

Carragher, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Suarez ceza aldı ve Liverpool lig şampiyonluğunu kaybetti. O ligin en iyi oyuncusuydu ve hemen hemen her maçta gol attı. Ligin başında cezası nedeniyle kaçırdığı dört karşılaşmada Liverpool tam beş puan kaybetti. Suarez, Liverpool'un şampiyonluğuna mâl oldu. Eğer Suarez oynamış olsaydı muhtemelen iki mücadeleyi de kazanırlardı" ifadelerini kullandı.

Uruguaylı oyuncu, Liverpool'un şampiyonluğu iki puanla kaçırdığı sezon sonunda 'ya transfer olarak beş yıllık sözleşmeye imza attı.