Carragher özür diledi: Şakada hata yaptım, Aston Villa'yı destekleyeceğim

Liverpool'un eski yıldızı ve Sky Sports kanalının yorumcusu Jamie Carragher, kulübün tartışma yaratan açıklamaları nedeniyle kendisine karşı yasal işlem başlatmakla tehdit etmesinin ardından, Aston Villa'dan özür diledi.

Carragher, Aston Villa taraftarlarına argo ifadeler kullanarak "susmalarını" söylemiş, ayrıca kulübün "asla Manchester United gibi olamayacağını" ileri sürmüştü.

Aston Villa'nın açıklamalarına yanıt olarak öfkeli bir bildiri yayımlamasının ardından Carragher, ortamı yatıştırmak ve gerilimi sona erdirmek amacıyla bir özür mesajı paylaştı.

Carragher, X platformundaki hesabından şunları yazdı: "Aston Villa'dan, sahiplerinden ve taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Bu hafta kullandığım dil yersiz ve yanlıştı."

Şöyle devam etti: "Aston Villa taraftarlarına söylediklerimin şaka amaçlı olduğunu temin ederim, ancak bunun bu şekilde anlaşılmadığını da anlıyorum, bu yüzden özür diliyorum. Bugün için size başarılar dilerim, haydi Villa!"

Carragher, daha önce "Stick to Football" programındaki bir katılımında, İspanyol teknik direktörün hırslarına ve potansiyeline atıfta bulunarak, Unai Emery'nin artık Aston Villa'da teknik direktör olarak kalamayacak kadar büyümüş olabileceğine işaret etmişti.

Aston Villa, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmış ve Premier Lig'i beşinci sırada tamamlamıştı, ancak Morgan Rogers, Youri Tielemans, Ollie Watkins ve Emiliano Martinez gibi en önemli oyuncularından bazılarını satmak zorunda kalmıştı.

Carragher şöyle konuştu: "Yıldan yıla elde ettiklerine baktığımda Unai Emery'nin muhteşem bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum."

Şunları ekledi: "Bu kadar çok değişimle, adaptasyon için zamana ihtiyaç duyan oyuncularla başa çıkıyor ve buna rağmen yıldan yıla başarı elde etmeyi sürdürüyor."

Devamında şunları söyledi: "Ancak Aston Villa taraftarlarına cevap vermemin nedeni, UEFA Avrupa Ligi'nde bu kadar başarı elde eden bir teknik direktörün bir sonraki adımını düşünmediğine inanamamam. Bir oyuncu olsaydınız ve UEFA Avrupa Ligi'ni üç ya da dört kez kazansaydınız, bundan sonra kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde yarışmayı arzu ederdiniz."

Şöyle sürdürdü: "Aston Villa asla Manchester United gibi olamayacak. Sadece Emery'nin Paris Saint-Germain ya da Arsenal'de istenen başarıyı elde edemediğini düşünüyorum ve bunun nedeni belki de soyunma odalarındaki bazı şişirilmiş kişilikler ve bu tür şeylerdir."

Şunları ekledi: "Ancak dev kulüplerden birini çalıştırmak için yeni bir fırsat elde etmek istediği kesin. Hoşunuza gitse de gitmese de futbolda bir hiyerarşi vardır."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Aston Villa'dan daha düşük konumda kulüpler olacak ve onun oyuncularıyla ya da teknik direktörüyle anlaşmaya çalışacaklar, o yüzden bu saçmalığı kesin artık Aston Villa taraftarları. Aston Villa asla Manchester United gibi olamayacak."