Carragher, Liverpool'u uyardı: Bu, Premier Lig tarihinin en kötü transfer dönemi

Jamie Carragher, Liverpool'un 2025 yazının kendi ifadesiyle Premier Lig tarihinin en kötü transfer dönemi olabileceği uyarısında bulundu. Kulüp, 7 oyuncuyu kadrosuna katmak için yaklaşık 450 milyon sterlin harcamış, ancak bu oyuncuların çoğu beklenen katkıyı sağlayamamıştı.

Liverpool'un Arne Slot'un ilk sezonunda lig şampiyonluğunu kazanmasının ardından kulüp, aralarında Alexander Isak'ı kadrosuna katmak için harcanan 125 milyon sterlin ve değeri 116 milyon sterline kadar ulaşabilen Florian Wirtz transferinin de bulunduğu 7 oyuncu için toplam 450 milyon sterlin harcadı.

Ancak Hugo Ekitike hariç, Anfield'a gelen tüm yeni transferler ilk sezonlarında etkili bir iz bırakmakta zorlandı; bu süreçte Liverpool beşinci sıraya geriledi ve Slot görevinden alındı.

Isak ve Wirtz gibi oyuncuların Liverpool'un pazar günü Newcastle ile 2-2 berabere kaldığı maçta net bir etki bırakmakta zorlanmasının ardından Carragher, kulübün geçen yaz transfer döneminde yaptığı transferlere sert eleştiriler yöneltti.

Carragher, "ESPN" kanalının öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Bu sezonun ilk maçı, ancak korkum, 12 ay önceki transfer döneminin Liverpool'un durumu düzeltmesini bir ya da iki yıl geciktirebileceği."

Şöyle devam etti: "Evet, Andoni Iraola yönetiminde tek bir maç, ancak Ekitike hariç tüm bu oyuncuların 12 ay boyunca beklenenin altında bir performans sergilemesinden bahsediyoruz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer bu durum Iraola yönetiminde önümüzdeki iki ya da üç ay içinde değişmezse ve bu oyuncuların seviyesi yükselmezse, bu oyuncuları kadroya katmak için yapılan transferlerin değerini ve bunların Liverpool açısından doğuracağı sonuçları göz önünde bulundurduğumuzda, bu dönemi büyük olasılıkla Premier Lig tarihinde gördüğümüz en kötü transfer dönemi olarak değerlendireceğimizi düşünüyorum."

Bu yaz tecrübeli dört temel oyuncunun (Mohamed Salah, Andy Robertson, Ibrahima Konaté ve Curtis Jones) ayrılmasının ardından, Iraola'nın pazar günü Newcastle karşısındaki takım kadrosunda geçen yazki transferlerden dört oyuncu yer aldı: Isak, Wirtz, Jeremie Frimpong ve Milos Kerkez.

Carragher şöyle devam etti: "Bu oyuncularla anlaşma fikri sadece gelip iyi birer oyuncu olmalarıyla sınırlı değildi; asıl amaç Liverpool için küçük bir hanedan gibi bir yapı inşa etmekti."

Şunları ekledi: "Liverpool'un iki yıl önce ligi kazandığını unutmamalıyız. Bu oyuncuların, Manchester City'nin son birkaç yılda yaptığını ya da geçmişte Manchester United'ın yaptığını, yani bir takımın 5 yıl içinde iki ya da üç kez lig şampiyonluğu kazanmasını yapması bekleniyordu."

Liverpool'un eski savunmacısının eleştirileriyle özellikle Wirtz karşı karşıya kaldı. Carragher şöyle dedi: "Oyuncuların Premier Lig'e uyum sağlamak için bir yıla ihtiyaç duyduğunu söyleyen bu fikrin, bir bakıma sadece bir efsane olduğunu düşünüyorum. Bunun gerçekleştiği çok fazla örnek olduğunu sanmıyorum."

Şöyle devam etti: "Performansında muazzam bir gerileme yaşandığını düşünmüyorum. Bir yıl boyunca ondan gördüğümüz şeyin büyük olasılıkla onun gerçek seviyesi olduğunu düşünüyorum; zarif ve düzenli bir futbolcu."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Değerinin 110 milyon sterlin olması gereken bir oyuncu değil, belki değeri 50 ya da 60 milyon sterlin olması gereken biri, bunun gibi bir şey. Zarif ve düzenli bir oyuncu, ayrıca dokunuşu harika. İnsanların ondan ne beklediğinden emin değilim."



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