Carragher: Liverpool, Thiago transferini bitirecek

İspanyol futbolcunun Bayern'de kalma ihtimali artmış görünse de Jamie Carragher, Liverpool'un bu transferi gerçekleştireceğinden emin.

Jamie Carragher'a göre , Thiago Alcantara transferini gerçekleştirecek.

Thiago'nın 2013'ten bu yana formasını terlettiği 'ten ayrılması ve Liverpool'a gitmesi beklenirken oyuncunun son günlerde yaptığı açıklamalar kafaları karıştırmış durumda. Fakat Carragher'a göre Premier Lig şampiyonu bu transferi gerçekleştirecek.

The Mirror'a konuşan Carragher, "Liverpool'un kadrosunda 28 - 29 oyuncu var. Bu transferi kendi şartlarıyla gerçekleştirmek istiyorlar. Onları bu hamleden caydıracak tek şey Thiago'nun yaşı olabilir ama bence bu transfer 20 milyon pound civarında gerçekleşecek." sözlerini kullandı.

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altyapısından yetişen Thiago Alcantara'nın Bayern Münih'le sözleşmesi 2021'de sona eriyor.