Carragher: Liverpool, Thiago transferini bitirecek
Yorum()
Getty/Goal
Jamie Carragher'a göre Liverpool, Thiago Alcantara transferini gerçekleştirecek.
Thiago'nın 2013'ten bu yana formasını terlettiği Bayern Münih'ten ayrılması ve Liverpool'a gitmesi beklenirken oyuncunun son günlerde yaptığı açıklamalar kafaları karıştırmış durumda. Fakat Carragher'a göre Premier Lig şampiyonu bu transferi gerçekleştirecek.
The Mirror'a konuşan Carragher, "Liverpool'un kadrosunda 28 - 29 oyuncu var. Bu transferi kendi şartlarıyla gerçekleştirmek istiyorlar. Onları bu hamleden caydıracak tek şey Thiago'nun yaşı olabilir ama bence bu transfer 20 milyon pound civarında gerçekleşecek." sözlerini kullandı.
Barcelona altyapısından yetişen Thiago Alcantara'nın Bayern Münih'le sözleşmesi 2021'de sona eriyor.