Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Ronald Araujo'ya sert eleştiriler yönelterek, Uruguaylı savunmacının Liverpool'a transfer anlaşmasının sportif ve ekonomik gerekçelere sahip olmasına rağmen birçok soru işareti doğurduğunu vurguladı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Carragher, özellikle Liverpool'un savunma hattını takviye etme ihtiyacı göz önüne alındığında, anlaşmanın olumlu ve olumsuz yönler taşıdığını kabul ederek şöyle konuştu: "Bakın, en iyi ile en kötünün bir karışımı, öyle değil mi?".

Liverpool'un kadro durumu, birçok darbe alan savunmasını güçlendirmesini gerektiriyor. Zira Ibrahima Konaté'nin ayrılışı ve bu hattaki fiziksel sorunlar, Virgil van Dijk'i tam anlamıyla müsait tek deneyimli savunmacı olarak bırakmış durumda; Araujo ise bariz bir ihtiyacı gidermek için geliyor.

Carragher, Uruguaylı savunmacının yeteneklerini sorgulamadı ve şunları vurguladı: "Araujo fiziksel bir canavar, agresif, hem stoperde hem de sağ bekte oynayabiliyor, ayrıca en üst seviyede deneyime sahip. Barcelona'nın kaptanıydı ve büyük maçlar oynadı".

Eski İngiliz milli oyuncu, Araujo ile yapılan sözleşme formülünün de Liverpool için uygun olduğunu düşünüyor; zira kiralık transfer riskleri büyük ölçüde azaltıyor. Kulüp, oyuncuyu kesin transferi konusunda karar vermeden önce, bir sezon boyunca Premier Lig'in temposuyla ve Iraola'nın gereksinimleriyle ne ölçüde başa çıkabileceğini gözlemleyebilecek.

Carragher şöyle dedi: "Kiralık, düşük riskli. Onu bir yıl deniyorsun, Iraola'ya uyum sağlayıp sağlamayacağını görüyorsun ve başarılı olursa satın alıyorsun. Bu kısmı mantıklı. Bütçeyi patlatmadan bir boşluğu dolduruyor".

Ancak olumlu yönler bu noktada duruyor; çünkü Carragher'ın çekinceleri, oyuncunun seviyesini analiz etmeye başladığında ortaya çıkıyor.

Liverpool efsanesi, Araujo'daki asıl sorunun fiziksel yetenekleriyle değil, oyun tarzındaki bazı taktiksel ve zihinsel yönlerle ilgili olduğuna inanıyor.

Eski savunmacı şöyle açıkladı: "Heves harika bir şey; ikili mücadelelere büyük bir güçle giriyor, ama bu seviyede savunma yapmak karar vermek, konsantrasyon ve oyunu okumakla ilgilidir".

Carragher, Araujo'nun özellikle bu yönlerde Barcelona ile son sezonlarında birçok zayıf nokta gösterdiğini düşünüyor.

Şu uyarıda bulundu: "Elit takımlar karşısında birçok kez konsantrasyonunu kaybediyor, saf penaltılar veriyor veya kırmızı kart görüyor. Premier Lig affetmez; herhangi bir dalgınlıkta cezalandırılırsın".

Carragher şunu vurguladı: "Araujo istikrar ve disiplinle ilgili sorunlar yaşadı, ayrıca seviyesi geriledi".

Sözlerine şöyle devam etti: "Liverpool, 19 yaşındaki Pau Cubarsí'nin sürekli yedeği olan bir oyuncuyu seçmek yerine daha deneyimli bir savunmacıyla anlaşmalıydı".

Carragher şimdi aynı fikri yeniden vurgulayarak şöyle konuştu: "Barcelona'da asli oyuncu olmadığı söylendikten sonra buraya kiralık olarak gelmek... Bu, büyük bir yıldız için yapılan bir transferden çok, bir tepki gibi görünüyor".

Eski oyuncu daha istikrarlı bir seçeneğe yönelmeyi tercih ediyor ve şöyle açıkladı: "Uzun vadede sisteme uyum sağlayacak kalıcı bir çözümü tercih ederdim, ama önce onu bir oynarken görelim; yine de henüz heyecanlı değilim".