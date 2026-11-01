Carragher, Arsenal'in yıldızını övdü: Premier Lig'in en iyisi

Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Arsenal'in yıldızı Declan Rice'ı övdü ve onu, takımının Liverpool karşısında aldığı zorlu galibiyetin ardından "Premier Lig'in açık ara en iyi orta saha oyuncusu" olarak nitelendirdi.

Kai Havertz, Anfield'da tek golü kaydeden isim oldu. Alman oyuncu, Rice'ın muhteşem pasının ardından uzak direkte topu yakın mesafeden ağlara gönderdi.

Havertz'in açılış golünün ardından iki takım da gol pozisyonları buldu, ancak maç 1-0 sona erdi. Böylece Arsenal Premier Lig'in zirvesine çıkarken, Liverpool beşinci sırada kaldı.

Arsenal'in çetin galibiyetinin ardından Rice, maçın en iyi oyuncusu seçildi. Carragher da bu karara katıldı ve onu yalnızca Premier Lig'in en iyi orta saha oyuncusu olarak değil, Arsenal tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak da övdü.

Carragher, Sky Sports'a şunları söyledi: "O, Premier Lig'in açık ara en iyi orta saha oyuncusu. Bu tartışma konusu bile değil."

"Metro" gazetesinin aktardığına göre sözlerine şöyle devam etti: "Declan Rice bu ülkenin en iyi orta saha oyuncusu. Ben Arsenal taraftarı değilim, ama bazen insanların onun hakkında konuştuğunu duyuyorum ve bir anlamda şaşırıyorum çünkü futboldan anlamıyorlar ve benim izlediğim maçı izlemiyorlar."

Eski Liverpool yıldızı sözlerini şöyle tamamladı: "O, dünya standartlarında bir orta saha oyuncusu. Bu konuda en ufak bir şüphe yok. Arsenal kulübünden gelip geçmiş en iyi orta saha oyuncularından biri. Belli ki çok sayıda muhteşem oyuncuları oldu. O da en iyileri arasında."