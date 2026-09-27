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Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport
GOAL
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Çarpıcı sürpriz: Salem el-Devseri'nin Hilal'e dönüş tarihi belli oldu

Al Hilal
Al Ittihad
N. Al-Dawsari
S. Al-Dawsari
Premier Lig
Suudi Arabistan

Tornado, lidere destek olmaya yaklaşıyor

Hilal birinci futbol takımının kaptanı Salem el-Devseri, geçtiğimiz dönemde takımla mücadele etmesini engelleyen sakatlığın iyileşme sürecinde gözle görülür bir ilerleme kaydetmesinin ardından, sahalara dönmek için rehabilitasyon programını yoğunlaştırmaya devam ediyor.

"Arriyadiyah" gazetesine konuşan özel bir kaynağa göre, Devseri rehabilitasyon programını başkent Riyad'daki "Macidiye" merkezinde günlük olarak sürdürüyor. Kaptan, programının son aşamasını bitirmeye yaklaştı; bu da takımla ortak antrenmanlara dönüşünün önünü açan bir adım niteliğinde.

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Kaynak, Hilal kaptanının kondisyon salonu ile saha arasında çalışmaya devam ettiğini; bunun, önümüzdeki maçlara hazırlık kapsamında çarşamba günü yeniden başlaması planlanan takım antrenmanlarına takım arkadaşlarının yaklaşmasıyla aynı zamana denk geldiğini belirtti.

Oyuncunun durumundaki gözle görülür ilerlemeye rağmen kaynak, Devseri'nin, Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin sekizinci hafta maçları kapsamında önümüzdeki 10 Ekim'de oynanması planlanan İttihad ile klasiko karşılaşmasına yetişip yetişemeyeceğini netleştirmedi.

Kaynak, Hilal kaptanının maçta forma giymesinin, sağlık ve teknik ekiplerin değerlendirmesine ve müsabakalara dönüşüne ilişkin nihai karar verilmeden önceki fiziksel hazırlık düzeyine bağlı kalacağına dikkat çekti.

Devseri, geçtiğimiz temmuz ayında Finlandiyalı doktor Lasse Lempainen tarafından diz tendonundan bir cerrahi operasyon geçirmiş, ardından rehabilitasyon ve sahalara kademeli dönüş yolculuğuna başlamıştı.

Salem el-Devseri, Hilal formasıyla ilk maçına 24 Kasım 2011'de Suudi Profesyonel Ligi müsabakaları kapsamında çıkmasının ve bu maçta başkent kulübüyle ilk gollerini kaydetmesinin ardından, Hilal tarihinin en öne çıkan isimlerinden biri sayılıyor.

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