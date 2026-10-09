Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, sıkça maruz kaldığı sert eleştirilere rağmen sahip olduğu her şeyi ortaya koyup oynamaya devam etmek için her zaman büyük bir aile desteği görüyor.

Son dönemde Ronaldo, profesyonel kariyeri boyunca yeni bir krizin içine girdi; ancak bu kez karşısında kısa süre önce Portekiz'in başına geçen teknik direktör Jorge Jesus vardı. "Don" lakaplı yıldızın açıklamasına göre Jesus, onu oynatmama kararı aldı ve verdiği sözü tutmadı.

Portekizli gazeteci Luís Vilar, "El Arabiya" kanalına yaptığı açıklamalarla ses getiren bir sürprizi gündeme getirdi ve şunları söyledi: "Ronaldo'nun ailesi bu kez ona emekli olmasını ve yolculuğunu sessizce bitirmesini tavsiye etti."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Ancak buna karşılık Ronaldo, futbolla zamanının sona erdiğini idrak edemiyor; aynı zamanda Portekiz'in bir sembolü olduğu için değerinin de farkında olması gerekiyor."

Şöyle tamamladı: "Kamuoyu, kibrinin ve kişisel taleplerinin onu bu kötü kararları almaya ittiğini düşünüyor; teknik ve fiziksel seviyesindeki gerilemeye rağmen sahalarda kalmaya devam etmesi de bunlardan biri."