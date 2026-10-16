Ruhr Nachrichten'in haberine göre Filippo Mane ve Luca Reggiani, cumartesi günü başkentte oynanacak zorlu deplasman maçında A takım kadrosunda yer almayacak.

İki genç savunmacının bunun yerine Regionalliga West'te SC Wiedenbrück'e karşı BVB'nin ikinci takımında forma giymesi bekleniyor.

Bu karar şaşırtıcı, çünkü Nico Schlotterbeck daha çarşamba günü yükünün yönetilmesi amacıyla Bodö/Glimt'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında dinlendirilmişti. Milli takımdayken ayak bileğinden sakatlanan ikinci kaptan, buna rağmen geçen cuma Werder Bremen karşısında sürpriz biçimde ilk 11'de yer almıştı. Şimdi gücünü tamamen geri kazanıp kazanmadığı en azından şüpheli.

Üçlü savunmada Schlotterbeck'in yanında Waldemar Anton ve şu ana kadar iyi bir performans sergileyen yeni transfer Joane Gadou'nun başlaması bekleniyor. Geriye kalan tek yedek ise çarşamba günü Norveç'te Schlotterbeck'in yerine ilk 11'e giren ve oldukça sağlam, dikkatli bir oyun ortaya koyan Ramy Bensebaini.

Bu da şu anlama geliyor: Cumartesi günü Demirliler karşısında stoperlerin başına pek bir şey gelmemeli. Aksi hâlde Kovac'ın ateşle oynamasının bedeli ağır olabilir.

Reggiani ve Mane'nin BVB'deki durumu ne?

Mane ve Reggiani, muhtemelen artık maç tecrübesi kazanabilmeleri için geçen hafta sonu BVB'nin ikinci takımıyla Wattenscheid karşısında oynamıştı. Daha önce kas sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mane maça ilk 11'de başlamış, devre arasında yerini Reggiani'ye bırakmıştı. Reggiani ise bir önceki akşam Werder Bremen karşısında yine 90 dakika kulübede oturmuştu.

İki stoper de bu sezon A takımda şu ana kadar fazla forma şansı bulamadı. Mane, üç maçta yine de 138 dakika süre aldı. Geçen sezonun sürpriz çıkış yapan isimlerinden biri olan Reggiani ise yalnızca iki maçta 50 dakika oynadı.

Daha yaz aylarında Mane'nin kulüp içindeki stoper sıralamasında Reggiani'nin önüne geçeceğine dair işaretler vardı. Reggiani, geçen sezonun ikinci yarısında ciddi sakatlık sorunlarından ve kiralık oyuncu Aaron Anselmino'nun şoke edici ayrılığından yararlanarak A takıma yükselmiş, oynayabileceği 16 resmî maçın sekizine ilk 11'de başlamıştı. Mart ortasında FC Augsburg'a karşı Bundesliga'daki ilk golünü de atmış ve ardından profesyonel sözleşmeyle ödüllendirilmişti.

Ancak yazın durum tersine döndü. Mane birden öne geçti ve Gadou'nun gelişiyle Reggiani'nin A takımda forma şansı en aza indi. İtalyan oyuncu yazın olası bir transfere karşı çıkmıştı ancak artık fikrini değiştirdiği ve kış transferinin muhtemel görüldüğü belirtiliyor.

Bu transfer BVB'ye hatırı sayılır bir gelir de sağlayabilir. Nitekim yazın AC Milan ve Inter Milan'ın oyuncuyla ilgilendiği, Reggiani'nin ise transfer döneminin son gününde FC Southampton'dan gelen bir teklifi reddettiği söyleniyor.

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