Karim Adeyemi, geçen yaz 22 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'dan FC Barcelona'ya transfer oldu. BVB'nin onu Real Madrid'e de satmaya hazır olduğu anlaşılıyor ancak Real Madrid teklifi geri çevirdi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun DAZN için aktardığına göre, 2027 sonrasını kapsayacak sözleşme uzatma görüşmelerinin ilerlememesi üzerine Dortmund, Alman millî futbolcuyu çok sayıda Premier Lig kulübüne ve Real Madrid'e önerdi.

Ancak bu olası adres kısa sürede bir çıkmaza dönüştü. Real Madrid, hızlı kanat oyuncusunu transfer etmek yerine sonunda Leipzig'in yıldızı Yan Diomande'yi tercih etti. Adeyemi ise çok sevdiği kulüp Barcelona'ya gitmek istiyordu.

Karim Adeyemi, Hansi Flick yönetiminde parlıyor

Eski Dortmundlu futbolcu, Katalan ekibine kusursuz uyum sağladı; 12 resmî maçta dört gol atıp üç asist yaptı. Adeyemi, pazar akşamı saat 21.00'de teknik direktör Hansi Flick'in takımıyla El Clasico'da Real Madrid'e karşı oynayacak.

Güçlü performansı sayesinde Adeyemi, kısa süre önce Jürgen Klopp tarafından yeniden millî takıma çağrıldı. Ancak hücum oyuncusu, millî takımda daha çok kaçırdığı çok sayıdaki net fırsatla dikkat çekti.