Nassr forveti Abdullah El Hamdan, Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin on birinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren Feyha maçının ilk dakikalarında fileleri havalandırarak takımına mükemmel bir başlangıç yaptırdı.

El Hamdan'ın golü dördüncü dakikada geldi; bu gol Nassr'a karşılaşmada erken bir üstünlük sağlarken, onu Brezilyalı Angelo Gabriel yerine ilk on birde oynatmayı tercih eden Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou'nun kendisine duyduğu güvenin de karşılığı oldu.

İstatistik kuruluşu "Opta" verilerine göre El Hamdan, Suudi Profesyonel Ligi'ndeki kariyerinin en hızlı golüne imza attı. Ayrıca bu sezonki gol sayısını üçe çıkararak müsabakadaki tek sezonluk en iyi gol hasılatına ulaşmış oldu.

Suudi forvet, daha önce dört farklı sezonda üçer gol kaydetmişti: 2019-2020, 2020-2021, 2023-2024 ve 2025-2026. Böylece bu sezon aynı gol başarısını tekrarlamış oldu ve önümüzdeki maçlarda gol atmaya devam etmesi halinde kişisel en iyi hasılatını tek başına elinde tutma fırsatına sahip olacak.

Bu gol, özellikle ilk on birde forma giyme şansı bulduğu maçın ilk dakikalarında gelmesi nedeniyle El Hamdan'a önemli bir moral desteği sağlıyor. Oyuncu, kendisine sunulan fırsatları değerlendirebildiğini bir kez daha gösterdi ve Feyha karşısında erkenden etkili olduğunu kanıtlayan bir hücum seçeneği olarak Postecoglou'nun önüne çıktı.