Arsenal, yaz transfer döneminin bitişinden önce transferi sonuçlandırmak amacıyla son bir hamle olarak Atletico Madrid forveti Julian Alvarez ile yeni temaslar kurmaya hazırlanıyor.

Tribuna sitesi, güvenilir gazeteci Gianluigi Longari'ye dayandırdığı haberinde, Arsenal'in Atletico Madrid forvetini Londra ekibine katılmaya ikna etmek amacıyla önümüzdeki saatlerde Alvarez'in temsilcileriyle yeni temaslar başlatmaya hazırlandığını aktardı.

Julian Alvarez'in İngiltere'ye taşınmak istememesine rağmen İngiliz kulübü Arjantinli oyuncuyla ilgilenmeyi sürdürüyor.

Longari'ye göre Arsenal, Alvarez'in çevresiyle yeni bir doğrudan görüşme yapacak; kulüp, transfer piyasasının kapanmasından önce oyuncunun tutumunu değiştirmeye çalışıyor.

Atletico Madrid, Alvarez'in tercih ettiği rota olan Barcelona'ya geçme ihtimalini reddetmesinin ardından oyuncunun geleceği daha da belirsiz hâle geldi.

Atletico Madrid'in İcra Kurulu Başkanı Miguel Angel Gil Marin, kulübün Arjantinli forveti Barcelona'ya satmayacağını teyit etmişti.

26 yaşındaki oyuncu, sağlık sorunu nedeniyle bazı antrenmanlara katılmamasının ardından çalışmalara geri döndü; Arsenal ise onun için hâlâ olası bir alternatif seçenek olmayı sürdürüyor.

Son haberler, Arsenal'in Atletico Madrid'in Barcelona ile masaya oturmayı reddetmesinden yararlanmaya çalıştığını gösteriyor; zira Londra ekibi, Alvarez'in İspanyol takımından ayrılmaya karar vermesi hâlinde önündeki en öne çıkan seçeneklerden biri hâline geldi.

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