Barcelona kulübü, Joao Cancelo ve Rodri transferlerini bitirmesinin ardından son saatlerini yoğun hareketliliğin gölgesinde geçirdi. Bu iki operasyon, yönetimi yeni sezon planlamasını hızlandırmaya zorladı.

Barcelona taraftarı iki ağır topla kutlama yaparken, Athletic Bilbao'nun savunmacısı Aymeric Laporte, gözden kaçmayan bir hareketiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sport gazetesi, Laporte'nin Instagram'da, transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun Cancelo ve Rodri'nin Barcelona'ya transferiyle ilgili paylaşımına "beğeni" işareti bıraktığını aktardı.

Bu etkileşim herhangi bir müzakerenin varlığını doğrulamasa da, İspanyol milli savunmacının geleceğine dair spekülasyonları yeniden alevlendirdi ve adını bir kez daha Barcelona'ya transfer olma ihtimaliyle ilişkilendirdi.

Barcelona'nın Laporte'yi kadrosuna katma ilgisi yeni değil. 32 yaşındaki solak savunmacı, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'nın en öne çıkan yıldızlarından biriydi ve Pau Cubarsi'nin yanında, İspanya'nın şampiyonluğunda belirleyici olan bir savunma ikilisi oluşturdu.

Özellikle bu ilişki Barcelona'nın dikkatini çekti; Katalan kulübü tecrübeli bir solak savunmacı arıyor ve savunmanın göbeğine rekabet, tecrübe ve liderlik katabilecek bir isim istiyor. Laporte'nin özellikleri de Deco'nun belirlediği kriterlerle örtüşüyor.

Ancak operasyon, bazı ilk raporların işaret ettiği kadar kolay değil. Transfer piyasasının ilk haftalarında, Laporte'nin 15 milyon euroya yaklaşan bir serbest kalma bedeline sahip olma ihtimali yayılmıştı.

Athletic Bilbao ise bu rakamı hızla yalanlayarak, önemli oyuncularından birinin ayrılığını kolaylaştırmaya niyeti olmadığını açıkça belirtti.