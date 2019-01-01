Carlos Vela, Zlatan Ibrahimovic'i saf dışı bıraktı

MLS'de Ibrahimovic'in liderliğindeki Los Angeles Galaxy ile karşılaşan Los Angeles FC, Carlos Vela ile sonuca gitti.

Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles FC ve Los Angeles Galaxy takımları karşı karşıya geldi.

Mücadeleye Carlos Vela - Zlatan Ibrahimovic düellosu damga vururken gülen taraf 5-3'lük skorla Los Angeles FC oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Los Angeles FC, 16.dakikada Carlos Vela ile öne geçerken Meksikalı yıldız 40. dakikada skoru 2-0'a taşıdı.

2-0'ın ardından çabuk toparlanan Galaxy, 41. dakikada Ibrahimovic'in asistinde Cristian Pavon ile farkı bire indirdi ve soyunma odasına daha moralli gitti.

İkinci yarının başlarında sahneye çıkan Zlatan Ibrahimovic skora dengeyi getiren golü kaydetti.

Oyuncu değişikliklerinin ardından toparlanan Carlos Vela ve arkadaşları, 66 ve 68. dakikada gelen gollerle yeniden iki farklı üstünlüğü ele geçirdi.

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Bitime 13 dakika kala Rolf Feltscher farkı yeniden bire indirirken 80. dakikada sahneye çıkan Adama Diomande takımının beşinci golünü atarken karşılaşmanın da skorunu tayin etti.

Bu sonuçla Ibrahimovic ve Los Angeles Galaxy'nin şampiyonluk umutları suya düşerken Carlos Vela liderliğindeki Los Angeles FC, Batı Konferansı finaline Seattle Sounders'ın rakibi oldu.